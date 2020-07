Negueruela sobre el turismo de borrachera: "No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen"

20M EP

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, ha asegurado que las imágenes de turistas no respetando las medidas de seguridad sanitaria en determinadas zonas de las Islas "son casos puntuales". "No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen", ha destacado el conseller sobre el turismo de borrachera en una rueda de prensa.