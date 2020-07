El Parc de l'Oest transformarà la seua esplanada central en un prat després d'una inversió de mig milió d'euros

El Parc de l'Oest, un dels més emblemàtics i de major superfície de València, es transformarà amb un projecte de remodelació que comportarà, com a principal novetat, un nou disseny paisatgístic de la seua esplanada central.

Aquesta zona, dissenyada com una gran àgora, manca de zones d'ombra i d'arbratge i està "infrautilitzada", la qual cosa ha portat a l'Ajuntament a optar per fer d'ella un prat que, amb més vegetació i arbratge, done continuïtat a tota la zona verda sense perdre el seu ús lúdic i veïnal.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat aquest dimecres l'actuació, que estarà a càrrec de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars. En concret, serà la primera i la més important de les tres fases en les quals es dividirà la remodelació de tot el parc, la superfície total del qual ronda els 40.000 metres quadrats.

D'aquesta manera, la fase 1, que se centrarà en l'esplanada central, actuarà sobre 5.674,32 metres quadrats, tindrà un pressupost de 525.725,51 euros, la licitació dels quals es publicarà aquesta mateixa setmana, i un termini d'execució de sis mesos. El projecte és obra dels arquitectes Miguel del Rei, Antonio Gallud i María Teresa Santamaría.

Figuració virtual després de la remodelació del Parc de l'Oest. Ayto. València

Inaugurat en 1995 en els antics terrenys de la Caserna de l'Exèrcit de l'Aire (de fet, en el seu interior exhibeix un gran avió), el recinte ha sigut sotmés des de llavors a un "ús intensiu que aconsella la seua remodelació, i per això l'anterior mandat es va començar a redactar el projecte" en la línia de la reforma realitzada al parc de Benicalap, ha explicat Campillo.

La idea d'aquesta primera fase, ha afegit el vicealcalde, és "reformar la zona central per a permeabilitzar el parc de nord a sud amb una continuïtat d'espais i ombres que afavorisca l'ús i gaudi ciutadà, i evite perdre tants metres quadrats d'esplanada buida".

De fet, en aquests moments, la zona central està ocupada per una àmplia plaça sense vegetació, sense ombra i amb barreres exteriors de 2.662,83 metres quadrats. A més, hi ha un escenari de 262,09 metres, altres 2.400 de terrasses i només 626 metres quadrats de prat.

El que proposa bàsicament el projecte de remodelació és la transformació de la gran esplanada en una zona de prat i l'ampliació de la superfície arbrada. Atés que l'escenari, per les seues àmplies dimensions, només s'usa per a actes de gran afluència, es preveu un redisseny que rebaixe la seua cota i reformule les seues mesures.

El resultat de tota la remodelació de l'àgora central del Parc de l'Oest serà un espai amb gespa que connectarà les zones nord i sud del parc (que compten amb una gran massa arbòria), i que inclourà graderies de fusta a diferents altures per a poder donar ús al renovat escenari.

Figuració virtual després de la reforma del Parc de l'Oest. Ayto. València

Es retiraran les lloses de formigó i la tanca d'accés i s'adequaran noves rampes per a resoldre el canvi de cota del parc, amb un redisseny de l'accés. "Volem fer una continuïtat de zones i d'ombres per a crear un espai amable, i no perdre aquesta gran quantitat de metres quadrats que a penes tenen ús", ha detallat Campillo.

Així mateix, es derrocarà l'escenari, es remodelarà l'àgora central, a més de potenciar la zona de taules de pícnic i ampliar la superfície de pineda.

En definitiva, els objectius de la fase 1 seran unificar un espai molt fragmentat, rendibilitzar els existents, generar un paisatge més complex i bonic, conservar la vegetació actual i augmentar-la, habilitar una connexió arbòria de les zones nord i sud del parc, la reforma de les grans zones nord i preservar el caràcter lúdic de l'espai (i d'associacions veïnals).

El titular d'Ecologia Urbana ha afegit que, atés que es tracta d'un parc "d'importància nuclear per a la vida quotidiana dels veïns i veïnes de l'entorn", no es pot tancar per a dur a terme les actuacions; pel que el projecte s'efectuarà en tres fases diferenciades: la segona fase serà la corresponent a l'àrea nord, la que dóna a l'avinguda del Cid; i la part sud es remodelarà en últim lloc.

Perspectiva de la zona remodelada, amb el característic avió al fons. Ayto. València

La zona central continuarà acollint usos de caràcter cultural, lúdic, mediambiental i per a la seua utilització per les entitats ciutadanes i veïnals dels barris de voltant. "Aquest projecte incideix en què per a nosaltres els barris són molt importants. La ciutat som tots els barris, els de la perifèria i els del centre, com aquest del districte de Patraix", ha afirmat l'edil.

Altres iniciatives en marxa

Campillo ha enumerat altres iniciatives de l'Organisme Autònom Municipal que estan en marxa, com la zona de jocs inclusius del Parc de Marxalenes, les obres del qual estan a punt de començar. També ha subratllat les obres per a construir quatre lavabos al Jardí del Túria i ha apuntat al Parc de Desembocadura com el pròxim projecte emblemàtic per a la seua redacció.

Parc de Desembocadura

Respecte a la tramitació d'aquest últim, el vicealcalde ha assenyalat que la seua tramitació "la porta directament Alcaldia per les relacions port-ciutat, però les dues regidories (Desenvolupament Urbà i Ecologia Urbana) hem plantejat formar una comissió tècnica entre els dos serveis per a posar les bases del concurs".

En aquesta línia, ha afirmat que enguany tenen diners per a fer el concurs, "encara que amb la pandèmia i la defunció del regidor d'Hisenda, tot està una mica regirat". Les pròximes fases passen per traure a concurs i redactar projecte, un procés que es realitzarà de manera conjunta per part de les dues regidories implicades.