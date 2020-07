Coronavirus.- PP ve "ausencia de medidas fiscales concretas" en la propuesta de Espadas para la reactivación

Así, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Belmonte, ha manifestado en un comunicado que "es realmente incomprensible que, en las circunstancias actuales, en las que hay comercios y negocios cerrando, el gobierno municipal de Espadas no haya incluido ninguna medida fiscal concreta y no haya tenido en cuenta ni una de las medidas fiscales planteadas por el PP en esta materia".

Ha añadido que "Espadas defrauda una vez más al no incluir ni una sola propuesta de rebaja de impuestos en las medidas que propone para la comisión de reactivación económica de la ciudad". "El alcalde sigue abonando el discurso de venta de humo y de anuncios por tres veces repetido para no contribuir al desarrollo de la ciudad mediante una propuesta de reactivación económica que no incluye ni una sola medida concreta y activa en materia fiscal", señala.

Además, indica que desde el PP se ha instado a Espadas a que "plantee un gran acuerdo para la recuperación económica de la ciudad, que contemple medidas fiscales beneficiosas". Belmonte añade que el gobierno municipal del PSOE "no puede perder ni un minuto más" y urge al alcalde a reprogramar el presupuesto vigente y a "consensuar ya el de 2021, así como las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio".

El edil del PP ha explicado que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 ha traído consigo "una situación de crisis económica y de pérdida de empleo en España de dimensiones históricas, que está teniendo una especial incidencia en Sevilla". Así, subraya que, ante esta situación, "urge adoptar todo tipo de medidas desde el Ayuntamiento de Sevilla".

Ha añadido que "el gobierno municipal tiene que disponer de todos los recursos con los que cuente actualmente, personales y financieros, para ayudas directas y para la atención de la población, recursos con los que ya cuenta y recursos que pueden llegar, tanto del Fondo Social como de las posibilidades de uso del superávit o en forma de otras ayudas externas".

"El documento que se elevará a la comisión para la reactivación económica y el impulso del empleo en la ciudad debe contener medidas fiscales concretas, no puede ocurrir como ya ha pasado con el acuerdo de turismo que no contempla ni una sola ayuda para el sector turístico, algo realmente incomprensible", ha insistido el portavoz adjunto.

Entiende que es "intolerable la ausencia de medidas fiscales y de apoyo a empresas, autónomos y pymes, ya que muchos no van a poder sobrevivir estos meses si no reciben apoyo y ayuda de la administración". "El alcalde del PSOE, que es especialista en anunciar las cosas tres veces, debe dejar ya el humo a un lado y asumir su responsabilidad por reactivar con medidas reales la economía de la ciudad", insiste.

Belmonte ha agregado que "el Grupo Popular siempre, por responsabilidad y lealtad institucional, apoyará todos aquellos pactos que sean para el avance de la ciudad y la reactivación económica de Sevilla, pero seguirá realizando una labor fiscalizadora, por ello urge a que desde el gobierno municipal se trabaje con seriedad y rigor porque Sevilla tiene que avanzar y recuperarse económicamente ante la crisis del Covid-19".

Por último, ha instado a que las propuestas que hay encima de la mesa para la recuperación de la economía incluyan medidas fiscales que se apliquen "desde ya, porque si no se hace, siendo totalmente necesarias teniendo en cuanta las circunstancias actuales, nadie comprendería un acuerdo".