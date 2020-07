Los hoteles de Valladolid, en situación "dramática", con el 90% abierto pero una ocupación en torno al 20%

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Posada ha explicado que con las últimas noticias sobre rebrotes DE COVID-19 "se ha parado" el ritmo de reservas que había en los primeros días de julio, lo que hace que las previsiones del sector sean "inciertas" para los meses de verano.

Francisco Posada ha destacado que Valladolid ha sido posiblemente una de las capitales de provincia españolas que más camas hoteleras tiene disponibles actualmente, ya que calcula que aproximadamente se ha abierto en julio un 90 por ciento de la oferta hotelera de la ciudad.

"Las previsiones eran diferentes, julio al ser el mes en el que abríamos casi todos los hoteles sabíamos que iba a estar más parado y agosto pensábamos que habría más movimiento, pero todos los datos que han salido con los nuevos rebrotes han echado para atrás todas las previsiones", ha lamentado Posada.

Así, prevé que el mes de julio pueda concluir con una ocupación media de entre el 20 y el 25 por ciento de la oferta cuando el año pasado estuvieron en torno al 65 por ciento, mientras que agosto considera que "está muy verde todavía" como para hacer previsiones.

Según Francisco Posada, con las informaciones sobre los rebrotes de los últimos días, "más que cancelaciones, lo que se ha visto es que se han parado las reservas" y no se ha mantenido el ritmo de las primeras semanas de julio.

Con todo ello, el representante del sector hotelero de Valladolid ha aseverado que espera que los hoteles puedan "resistir" lo posible para llegar a los meses de septiembre y octubre, cuando esperan que si no se producen rebrotes se puedan aumentar ya las ocupaciones, pero por el momento, apunta, van a ir "día a día".

Eso sí, ha recalcado que la Asociación de Hoteles ha "apostado" por el turismo en la ciudad con la alta tasa de establecimientos abiertos en estas fechas y ha asegurado que hay otras capitales de Castilla y León que no han abierto "ni el 50 por ciento de su oferta", por lo que en el caso de Valladolid los establecimientos tienen que "repartirse" los pocos turistas que hay.

Francisco Posada ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad de todos" para intentar que no haya un rebrote serio del coronavirus, ya que ha reconocido que por el momento los hoteles no contemplan un "plan B". Además, ha mostrado su confianza en que si los rebrotes no son graves, como parece que sucede en muchos lugares, la gente "se vaya acostumbrando a convivir con ello", porque advierte de que "otro escenario sería más dramático".

El presidente de la Asociación ha añadido que ya han solicitado todas las ayudas a las que podían optar estos establecimientos.