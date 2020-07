El PSOE rechaza revertir la encomienda de gestión del Museo Etnográfico a Recrea

El diputado de Podemos, Rafael Palacios, ha destacado que conservar el legado de Pepe el Ferreiro "es mucho más que cambiar el nombre al Museo", por eso proponían que se valorase la alternativa de gestión más adecuada a la singularidad del museo, que, en todo caso, deberá garantizar la continuidad de su funcionamiento actual y la participación de la comunidad local en el museo, tal y como piden la comunidad vecinal y las asociaciones.

Además también se pedía realizar un estudio pormenorizado de las necesidades e idiosincrasia del museo, que permita el mantenimiento de una estructura económica, técnica, de personal y de funcionamiento adecuada a la relevancia de la institución y que garantice su independencia y la continuidad de la línea de trabajo iniciada por Pepe el Ferreiro y sostenida en la actualidad.

La proposición incluía además que, para asegurar el mantenimiento del legado de Pepe el Ferreiro, se aumente la inversión pública en este museo para el año 2021 y también apoyar las iniciativas de reconocimiento a la figura de Pepe el Ferreiro impulsadas porla Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de Grandas de Salime y las diferentes Administraciones públicas, incluyendo el cambio de denominación del museo para denominarse Museo Etnográfico de Grandas "Pepe el Ferreiro".

Palacios ha destacado que el Museo de Grandas debe ser un referente cultural y agente dinamizador de la zona, no se trata de un equipamiento científico sin mas. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es algo más que un museo. Es una forma de entendery enseñar nuestra historia. Es un legado que tenemos la obligación de dejar a generaciones futuras con el mismo espíritu con el que fue creado.

Los socialistas han asegurado que comparte las ideas de la propuesta de Podemos, pero ha indicado que el proceso de encomienda de gestión a Recrea es ya irreversible.

Así, el diputado socialista Ricardo Suárez, ha asegurado que esa encomienda de gestión es en estos momentos la mejor solución para este museo y ha añadido que aunque se cambie la gestión, la Asociación Amigos del Museo seguirá jugando un papel fundamental, como en el caso de otros Museos de la red que cuentan con asociaciones similares.

Desde el PP, Álvaro Queipo ha asegurado que ese museo no se comprende si uno no lo visita y ha asegurado que es mucho más que un centro de interpretación, si el Gobierno no lo impide y ha advertido que el PP no va a ser complice del Ejecutivo en sus planes.

Así ha considerado que es el epicentro de los vecinos de Grandas, a pesar del abandono al que a su juicio lo tiene sometido el Gobierno asturiano y la absorción del mismo por parte de Recrea ha asegurado que a su grupo le genera muchas dudas.

Ciudadanos, a través de su diputado Armando Fernández Bartolomé, también ha mostrado sus dudas ante la encomienda de gestión del museo a Recrea y ha considerado prudente y muy ajustada la propuesta de Podemos.

También Izquierda Unida ha dado su apoyo a la proposición de Podemos, la cual, según ha indicado su portavoz Ángela Vallina, "comparte en su totalidad". "Se va tocar algo que funciona y eso va generar un desastre que todos los grupos debemos evitar", ha indicado Vallina.

El diputado de Foro, Adrián Pumares ha criticado que el Principado no se haya parado a analizar las necesidades del Museo ni su potencial a la hora de tomar alguna decisión respecto a las instalaciones.

Desde Vox, Ignacio Blanco, ha manifestado que estamos ante la joya etnográfica de Asturias y la entrada se venda a 0,75 euros. En este sentido ha manifestado que es momento de optimizar los recursos públicos y separar a la cultura del Estado.