Dani Martín, indignado con los rebrotes: "Tal vez haya más idiotas en el mundo de los que creíamos"

Han pasado varios largos meses de confinamiento y una desescalada que ha permitido que se reactive la economía y se entre en la nueva normalidad, pero esto ni de lejos ha vencido al coronavirus. Cada vez son más los rebrotes que está habiendo y también hay fiestas masivas en las que no se respeta la distancia de seguridad o personas que ni se ponen la mascarilla.

Sin duda, tras todo lo vivido y lo dura que ha sido y es la pandemia, esta situación y la actitud descuidada de muchos indigna a cualquiera, incluido al cantante Dani Martín. El que fuera vocalista de El canto del loco ha estallado en Twitter tras todas las noticias que se están conociendo y lo que se puede ver a pie de calle.

"¿Por qué no somos capaces, solos, de cumplir la ley? ¿Por qué no utilizamos el sentido común? ¿Por qué somos tan irresponsables?", se preguntó el cantante. "Los idiotas no han vivido cerca esto que estamos padeciendo y, si lo han vivido y siguen sin aplicar el sentido común, es que son muy idiotas".

Los idiotas no han vivido cerca esto q estamos padeciendo, y si lo han vivido y siguen sin aplicar el sentido común, es que son muy idiotas. Tal vez haya más idiotas en el mundo de lo que creíamos. — Dani Martín (@_danielmartin_) July 14, 2020

"Tal vez haya más idiotas en el mundo de lo que creíamos. El resto no lo somos tanto como vosotros y queremos vivir, prosperar y salir de esta mierda, dejad de frenarnos, de cargaros nuestra libertad y nuestra posibilidad de ser personas y hacer uso de nuestra vida. Gracias", concluyó Dani Martín.