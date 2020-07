Lambán espera que la fase 2 flexibilizada "dure muy poco" y destaca que "causa muy poco impacto" económico

Durante su visita al Parque de Atracciones de Zaragoza, Javier Lambán ha explicado que la fase 2 flexibilizada "consiste en recuperar algunas prescripciones que imperaron en la Fase 2" aunque hay "pocas diferencias en general", insistiendo en que la voluntad del Gobierno es que las medidas "permanezcan activas lo menos posible" y el quebranto de la economía sea "lo menor posible".

Se ha mostrado convencido de que "no se producirán grandes cambios", aunque no ha descartado tomar nuevas medidas porque "a estas alturas nadie es capaz de hacer previsiones ni fijar certezas de futuro". Lambán no prevé que se tenga que volver a la situación del pasado mes de marzo -de confinamiento- "ni nada por el estilo".

"Hay que tomar medidas ante los rebrotes", ha justificado Lambán, quien ha dejado claro su "compromiso de ayudas futuras", añadiendo que "por encima de todo está la salud de las personas" y ha considerado que "sería una irresponsabilidad que no se hiciera nada".

A su juicio, el impacto psicológico de estas medidas "puede ser mayor" que el efecto real sobre la economía, "pero son medidas que hay que tomar, reconociendo la realidad tal y como se está produciendo".

RESPONSABILIDAD

El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido de que "o la ciudadanía toma conciencia de que el virus sigue pululando entre nosotros y la crisis sanitaria no ha terminado y se es responsable personalmente, especialmente los jóvenes, o no haremos nada" por más que intervenga la Administración, y ha advertido de que en ese caso "vamos a tener problemas serios". "No queremos que las medidas restrinjan el desarrollo normal de la economía", ha subrayado Lambán.

Así, "la gente tiene que vivir con la máxima normalidad posible y al mismo tiempo ser responsable, ponerse las mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia social y atenerse a las normas que se establezcan".

Javier Lambán ha avisado de que "no hay Policía Nacional, Guardia Civil ni Policía Local capaz de controlar la irresponsabilidad personal llevada a sus máximas consecuencias" y ha observado que sin responsabilidad personal "el problema se va a prolongar muchos meses y no solo puede destrozar la vida familiar, sino la economía de España".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha hecho notar que 28 de las 33 comarcas aragonesas "siguen en absoluta normalidad", puntualizando que el impacto demográfico de las restricciones "es grande" porque una de las ciudades afectadas es Zaragoza. Los principales destinos turísticos "no tienen ninguna restricción y no deberíamos generar excesivas alarmas".

Ha destacado que "a Zaragoza se puede venir, pero no se puede ocupar un restaurante o un bar más de 50 por ciento -de su capacidad-, ni se pueden tomar vinos o cervezas en las terrazas al cien por cien, sí al 75 por cien".

EMPRESARIO EJEMPLAR

El presidente ha elogiado al propietario del Parque de Atracciones, Jesús Morte, "un aragonés y empresario ejemplar que ha tomado la decisión de reanudar su actividad sabiendo que corría muchos riesgos" y que "da ejemplo a la Administración de compromiso y seriedad".

Lambán ha recordado que la actividad de ocio "es una de las que se han visto constreñidas" por las medidas de prevención de contagios ante la pandemia y ha pedido disculpas a los empresarios por "las medidas que hay que tomar, imprescindibles para preservar la salud".

Ha dicho que los empresarios del sector turístico y de ocio "no están solos" y que el Gobierno de Aragón "va a estar con ellos", recalcando que cada decisión que se toma es "equilibrada", entre la preservación de la salud y la continuidad de la actividad económica. Javier Lambán ha celebrado la "colaboración total" con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"El Gobierno ya ha arbitrado ayudas al sector turístico y tendremos que ver qué impacto ha tenido esta fase 2 flexibilizada", ha continuado el presidente del Gobierno regional, indicando que el miedo es un factor intangible que "ya operaba antes de tomar este tipo de medidas". "Soy consciente del perjuicio que este tipo de medidas causa a la economía y la DGA ha tratado de estar siempre a la altura de las circunstancias y responder".

PARQUE DE ATRACCIONES

Jesús Morte ha comentado que el Parque de Atracciones cerró sus puertas en marzo y ha vuelto a abrir recientemente porque "hay un compromiso con los clientes y abonados, que es importante" y, además, "que abra una instalación tan grande pudiera ser un ejemplo" para los demás negocios del sector.

"Nos hemos echado a la piscina y no nos hemos enterado de que no había agua, ya pasaremos el coscorrón", ha lamentado Jesús Morte, quien ha recalcado que la empresa ha cumplido todas las medidas sanitarias y que los empleados tienen un protocolo especial de 30 folios para prevenir contagios y, en el Parque, "hay carteles por todos lados".

Morte espera que "esta raza que demostramos los empresarios de Aragón sirva para mitigar la pandemia". Ha añadido que "la gente en el fondo tiene ganas de salir", lanzando un "mensaje de tranquilidad y seguridad a quien nos visita" porque "quien venga va a encontrar un Parque seguro".

"La mejor ayuda es que la gente sepa que los empresarios aragoneses cumplimos estrictamente las normas sanitarias", ha continuado Morte, quien ha llamado la atención sobre "los héroes empresarios, que con mucho esfuerzo y pérdidas económicas han dicho "se acabó, voy a tratar de estar en fase normal desde ya".