Gisele Bündchen comparte en Instagram su rutina completa de ejercicios que sigue para mantener su figura

El perfil de Gisele Bündchenen Instagram destila equilibrio, paz y alegría. La exmodelo disfruta de su vida y no duda en compartir ciertos aspectos de la misma, como su amor al ejercicio.

Aunque lo que más sube son sus posturas favoritas de yoga, ejercicio que le ayuda a alargar los músculos y estar en armonía, no es el eje central de su rutina para mantener un físico muy envidiado.

La supermodelosigue una rutina de ejercicios de pilates que le ayuda a tonificar su cuerpo y estar en forma para seguir el ritmo de sus tres hijos. Y por suerte, la ha subido a Instagram para que el resto de los mortales podamos acercarnos a tener el cuerpo de la brasileña a sus 39 años.

"Mover mi cuerpo siempre me hace sentir muy bien y, como muchos de ustedes me han pedido que comparta mi rutina de ejercicios, aquí van de mis favoritos para fortalecer el core. Normalmente hago 2 o 3 series, dependiendo de cómo me sienta. ¡Espero que te guste!", ha escrito Bündchen en el mensaje que acompaña el vídeo.

La rutina de Bündchen no es apta para principiantes, ya que puede dejarte sin aliento los dos primeros minutos, pero con paciencia, consistencia y adherencia todo se consigue.

Esta rutina promete unos brazos tonificado y unos abdominales de acero, ya que se centra casi en su totalidad en las temidas y odiadas planchas. La rutina, para quien quiera probarla es: