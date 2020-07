Cortés desea que el IVAM "tenga el mejor director o directora posible" y "tiende la mano" a su sucesor

Así lo ha manifestado Cortés -a preguntas de los medios durante la presentación de la exposición '¿Cuál es nuestro hogar?-, quien ha confirmado que no presentará su candidatura al concurso para elegir la dirección del IVAM. Ha añadido que no se había manifestado sobre este tema antes porque "hay cosas que no hace falta decirlas, son evidentes".

Además, ha recordado que durante los seis años en los que ha estado en el cargo, por primera vez en la historia del IVAM, han conseguido tener una "relación de igual a igual" con un museo como el MAXXI de Roma, el museo más importante de Italia. "El IVAM ha podido llevar su propia colección a una ciudad como Roma y a un museo como el MAXXI", ha destacado y ha criticado que "si hay quien considera que el IVAM no ha sido un museo internacional con todos los convenios que ha tenido con museos de toda Europa no hay nada más que decir".

Respecto al futuro del museo, ha manifestado que no quiere comentar lo que será el IVAM a partir de septiembre sino que solo comentará cuál ha sido su trayectoria como director durante los seis años que ha ejercido como tal. "Sobre lo que será en septiembre le deseo lo mejor al nuevo director o directora y todo mi apoyo si lo quiere", ha añadido.

"SATISFACCIÓN INMENSA"

Según ha señalado, siente una "satisfacción inmensa" por haber sido director del IVAM durante seis años y ha querido agradecer "a toda la gente que lo ha hecho posible, desde los trabajadores y trabajadoras del IVAM, hasta los amigos y amigas del museo, a todos los artistas y galerías que han colaborado y a los visitantes".

"Estoy muy interesado en que las exposiciones que nos quedan por inaugurar y por hacer sean lo mejor posible, que la transición al nuevo director o directora sea la mejor posible y poder servir de apoyo y ayuda para que el IVAM siga siendo igual o mejor de lo que ha sido hasta ahora", ha concluido Cortés.

El pasado mes de mayo se hizo público que el puesto de dirección del IVAM saldría a concurso para resolverse el próximo mes de septiembre, cuando acaba el contrato de Cortés y tras descartarse prorrogarlo por dos años más.

Desde la Conselleria de Cultura se avanzó entonces que trabajaban en distintos escenarios para la dirección, ya que el contrato de la actual vencía en septiembre y, según consta en el informe de auditoria, "se debe realizar un nuevo contrato especificando las nuevas funciones exclusivamente directivas y no gerenciales determinadas por la Ley 1/2018 del IVAM".

En aquel momento, Cortés expresó calificó las formas de la Conselleria de "antidemocraticas" y lamentó la "falta de respeto, la humillación y la desvalorización".