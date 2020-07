Detingut en el 'Poblat' de Villena per distribuir dosi de marihuana des de sa casa

La investigació va arrancar al maig després de rebre diverses informacions per un focus de venda de substàncies estupefaents, entorn d'una vivenda de la zona coneguda com el 'Poblat' de Villena.

Els agents van iniciar una sèrie de vigilàncies que els van permetre comprovar l'anar i vindre, d'una quantitat considerable de persones, cap a una casa que tenia la porta posterior "marcada", perquè els "compradors" acudiren directament.

Després d'aconseguir les proves necessàries per a obtindre l'autorització d'una entrada i registre, la Guàrdia Civil va confiscar en el seu interior diverses dosis de marihuana preparades per a la distribució, una bàscula de precisió, 540 euros i efectes per a la preparació de les dosis.

A més, es va intervenir una Cacatua Galah, una espècie que requereix documentació per a la seua tinença, per la qual cosa es va procedir a ser retirada per agents del Seprona d'Ibi.

El detingut, un home búlgar de 28 anys, va ser posat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Villena, qui va decretar la posada en llibertat amb càrrecs.

En l'entrada i registre van participar agents de l'Àrea d'Investigació i components del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Villena, la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Comandància d'Alacant, el Servici Cinológico i el Servici de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Companyia d'Ibi.