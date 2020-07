C. Tangana borra sus fotos de Instagram y critica el uso de las redes: "Nos va a volver locos la constante exposición"

C. Tangana ha dado un portazo a las redes sociales, o al menos eso parece tras su último gesto en Instagram. El rapero madrileño ha borrado todas las fotos de su cuenta, aunque sí ha mantenido los vídeos de InstagramTV, y solo ha dejado dos imágenes de su nueva línea de productos Don't Stay Relevant.

Esta estrategia de marketing tiene mucho más sentido de lo que parece a simple vista, pues con el mensaje de su merchandising reflexiona sobre la toxicidad de las redes sociales y la necesidad que tiene la sociedad de estar siempre conectado.

Así lo contó en un artículo de Highxtar sobre la presentación de sus productos: "No sé qué cojones os pasa con el ojo del huracán pero vamos acabar como putas cabras. Una pandemia global silenciosa: la constante exposición".

"Llevas 5 minutos sin hacer el ridículo delante de todo el mundo, por favor stay relevant o morirás de forma dolorosa", ironizó el cantante. "Te juro que si no subes un selfie ahora mismo, tu paso por el mundo habrá sido en vano. El nuevo existencialismo, la lucha del hombre contra el algoritmo".

"Siempre pido las mismas cosas por mi cumple: Abundancia y aislamiento. La nevera llena y el móvil apagado. Correr para delante. Sé que no me lo puedo permitir, no te creas", continuó. "4 años aquí subido, igual es el momento de bajarle un poquito".