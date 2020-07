La xarxa desmantellada a València per vendre material sanitari irregular usava mascaretes caducades des del 2014

Així s'ha posat en relleu en la presentació a València dels resultats de l'operació 'Face Mask', a la qual ha acudit la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, i el tinent coronel José Celdrán, cap d'operacions i responsable d'aquest operatiu.

Els 14 arrestats -tots espanyols excepte un de nacionalitat italiana- estan sent investigats per cinc delictes: contra la salut pública, blanqueig de capitals, estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal. A més, s'han practicat registres a València, Saragossa i Guipúscoa i s'han bloquejat fins a 33 comptes bancaris.

Així mateix, s'ha aconseguit confiscar una quantitat molt important de mascaretes quirúrgiques, més de 300.000, així com guants, medicaments, xeringues, equips d'oxigenoteràpia i botelles de drenatge.

Sobre el 'modus operandi', la directora general de la Guàrdia Civil ha explicat que "la xarxa desmantellada canviava els envasos de les mascaretes, on s'indicava la data de caducitat de les mateixes, per unes borses transparents en les quals ja no apareixia data alguna. Aquestes s'introduïen després en caixes més grans i així ja no hi havia ni rastre ni de la data de caducitat", ha afegit.

Així mateix, ha precisat que el material estava caducat des del novembre de l'any 2014. La responsable de la Guàrdia Civil ha assenyalat també que l'operació es va iniciar "poc després de la declaració de l'estat d'alarma en tindre coneixement del transport d'una gran quantitat de mascaretes entre Andoain i la Pobla de Farnals".

Ha destacat que "en eixes dates existia una gran demanda de material sanitari" davant la pandèmia de la Covid-19 i "enormes dificultats per a la seua adquisició".

El grup delictiu va comprar el material "a una empresa que al seu torn ho havia obtingut d'una altra empresa que es trobava en procés concursal", ha detallat.

Per la seua banda, el tinent coronel Celdrán ha asseverat que, "fruit de la investigació" duta a terme, s'estima que ha sigut "molt poc" el material que ha arribat a l'usuari final. Ha ressaltat que ha sigut important la quantitat localitzada "en magatzems i punts de venda abans d'arribar al destinatari final". Ha afegit que el material es va remetre a algun supermercat, farmàcia, clínica, empresa i per a la venda per internet.