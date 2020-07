El increíble regalo de boda de David y Victoria Beckham a su hijo Brooklyn por su reciente compromiso

Desde que lo anunciase el pasado fin de semana, está el mundo entero pendiente de cómo va a ser la boda entre la modelo Nicola Peltz, de 25 años, y el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn. Sobre todo, claro, porque él tiene 21 años y solo llevan nueve meses de relación.

Pero los padres del novio parece ser que le han dado su bendición a la también actriz (que les tiene convencidos desde hace algunos meses) y que están encantados que su primogénito vaya a formar su propia familia y así se lo hicieron saber con sendos mensajes en Instagram.

"¡Las noticias más emocionantes! No podemos estar más felices porque Brooklyn y Nicola se casan. Os deseamos todo el amor y una vida de felicidad. Os queremos a los dos mucho", escribió la ex Spice Girl y empresaria de moda, mientras que el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United afirmó: "Felicidades a estas dos bellas personas cuando comienzan este emocionante viaje juntos. Estamos muy felices por vosotros".

Eso sí, David y Victoria tenían bajo la manga una carta que ahora han querido jugar como asombroso e impresionante regalo de compromiso para que su hijo no se marche definitivamente y acabe instalándose de por vida en Nueva York, donde actualmente reside junto a su prometida.

Los Beckham no han encontrado mejor presente para su hijo y su nuera que regalarles una casa en Londres, para que cuenten con una vivienda en la capital inglesa y no se encuentren tan alejados de ellos al otro lado del Atlántico, con la idea de que les visiten más a menudo que si hiciera falta coger el avión, tal y como ha desvelado el periódico The Sun.

Es por ello que Brooklyn ya está mirando algunas propiedades en el este de la ciudad del Támesis para decirles a sus padres la que quiere, dado que, en principio, su presupuesto es ilimitado (y menudo precedente sientan para sus otros tres pequeños: Romeo, de 17 años; Cruz, de 15; y Harper, la benjamina, que cumplió 9 un día antes del anuncio que hizo su hermano mayor).

Además, el matrimonio le ha hecho saber a los jóvenes tortolitos que les gustaría contribuir para costear la boda, saltándose la regla no escrita de que usualmente es la familia de la novia la que corre con los gastos del enlace, aunque no sería un problema, puesto que el padre de Nicola, Nelson Peltz, pertenece a una de las familias más ricas de Estados Unidos y tiene una fortuna valorada en más de mil millones de dólares.