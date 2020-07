Detingut a Novelda per mantindre una plantació amb 227 exemplars de marihuana

L'institut armat ha explicat, aquest dimecres, que l'Àrea d'Investigació va iniciar les investigacions en col·laboració amb la Policia Local de Novelda i després de diverses queixes de veïns que alertaven sobre una possible plantació de marihuana en l'interior d'una vivenda. Pel que sembla, estaven generant sorolls i pudors "molt molestes".

Després de les primeres perquisicions, els agents van esbrinar que l'habitant de la casa, un espanyol de 36 anys, havia sigut detingut en dos ocasions anteriors per fets similars. L'última fa només tres mesos, en ser sorprès in fraganti, en ple confinament, realitzant la venda de mig quilogram de cabdells de marihuana en la via pública.

Durant la pràctica del registre, que va comptar amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Comandància d'Alacant, es va trobar una complexa i sofisticada plantació indoor de marihuana -en la modalitat de cultiu hidropònic- amb un total de 227 plantes de considerable altura, nombrós material per a les tasques de cultiu, focus de calor, ventiladors, sistemes d'extracció d'aire, bàscules i dos plaques de matrícula sostretes d'un turisme, en la veïna localitat d'Asp.

El detingut, després de ser posat a la disposició del Jutjat d'1ª Instància i Instrucció número 4 de Novelda, ha ingressat a la presó.

Es calcula que de les plantes confiscades s'haurien recol·lectat prop de 91 quilos de cabdells de marihuana, que hagueren suposat uns beneficis d'uns 160.000 euros en el mercat il·lícit.