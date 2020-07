Tres escuelas de Barcelona no estarán construidas para el inicio del próximo curso a causa de la Covid-19

El coronavirus ha afectado a la comunidad educativa, no solo por la suspensión de clases desde el decreto del estado de alarma, sino también en la realización de las obras que estaban previstas en los centros. En el caso de Barcelona, habrá escuelas que no terminarán sus reformas para el 14 de septiembre con el inicio de curso. De todas ellas, las más afectadas serán tres: la escuela Anglesola, La Maquinista y Entença, que no estarán construidas hasta enero del 2021.

De este modo, las obras se desplazan entre tres y cuatro meses en el calendario y los alumnos que tenían que trasladarse a estos centros iniciarán el curso “de la mejor manera posible, pero no como teníamos pensado antes de la Covid”, según ha explicado el presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Josep González-Cambray en rueda de prensa. Así, las tres escuelas continuarán en proceso físico de construcción definitiva, y los alumnos seguirán dando clase en módulos y equipamientos provisionales hasta que finalicen.

En total, este verano Barcelona tendrá 105 centros educativos en obras, lo que supone una inversión de 27 millones de euros, proporcionados en un 87% por el Ayuntamiento y en un 13% por la Generalitat. Este dinero irá destinado a “mejorar la calidad de los centros y a que todos tengan una calidad parecida”, con tareas de "pintura, sostenibilidad alimentaria y adecuación de las infraestructuras", entre otras. Esta gran inversión ha sido calificada como algo “muy improtante” por el Consorcio, especialmente porque, a causa de la crisis del coronavirus, no se sabe si se podrá mantener este nivel de inversión en el futuro.

Sube la demanda en la escuela pública

De cara al próximo curso 2020-2021, los datos muestran que existe una “clara apuesta por la escuela pública y de proximidad”. Desde el año 2014, en P-3 se ha pasado de una demanda del 43% a un 53%, y en primero de la ESO ha pasado del 34% al 39%.

Las numerosas solicitudes, no obstante, han provocado que, en P-3, 60 familias no han podido optar a una de las plazas públicas elegidas (el 0,48% del total), por lo que se les ha asignado una de oficio. No obstante, esta es una cifra muy reducida: “Nunca habíamos tenido en los últimos años tan pocas familias con asignación de oficio” ha subrayado González-Cambray. Igualmente, los centros asignados a estas 60 familias sí se encuentran dentro de su zona educativa y a una distancia no superior a 2 kilómetros de sus residencias. Además, el consorcio ha destacado que todas las familias que solicitan plaza en la escuela pública consiguen una asignación en estos centros.

4 centros han pasado de concertados a públicos

Para dar respuesta al incremento de la demanda de la escuela pública en Barcelona, el Consorcio ha explicado que trabaja en diversas líneas. Una manera de hacerlo es cambiar la titularidad de los centros, que han pasado de ser concertados a públicos. Esto ya se ha hecho este año concuatro centros en toda Catalunya-entre ellos, la escuela Immaculada Concepció, en el Eixample de Barcelona-.

Otras vía sería construir edificios nuevos, pero la escasez de solares vacíos en la ciudad dificulta esta opción. Igualmente, aseguran que el Consorcio está “intentándolo” y que buscará los recursos para construirlos “en la medida de lo posible”. Otra medida que se está estudiando es utilizar edificios que hasta ahora no tenían uso educativo. Eso sí, por ahora se descarta constituir escuelas en las afueras porque no cumpliría con el requisito de la proximidad.

Refuerzo de personal

Ayer Educació anunció 8.258 contrataciones para el próximo curso 2020-2021 para toda Catalunya, 7.000 de los cuales son asociados a la situación por la Covid-19. En el caso de Barcelona, todavía no se sabe la cifra exacta de personal que llegará, aunque se espera que lo hagan “en la medida y proporción” que se necesite. Este refuerzo tendrá en cuenta tanto a personal docente como no docente y sumará profesionales de atención educativa que antes estaban presentes en menor proporción.

Lucha contra la desigualdad en las escuelas

El Plan de choque contra la segregación está consiguiendo que cada vez haya menos desigualdades en los centros públicos. El vicepresidente del Consorcio de Educación, Joan Subirats, ha apuntado que se está equilibrando la matriculación de estos colectivos entre centros públicos y concertados. Así, mientras el pasado curso 2019-2020 el 73% de las familias vulnerables se matriculaba en la pública y solo el 27% en la concertada, este año pasa a estar el 63% en las públicas y el 37% en las concertadas.

Además, el consorcio confirma que este año toda la población vulnerable que tenía que incorporarse a P-3 está detectada e inscrita, al contrario de lo que ha podido ocurrir en otros municipios donde familias desfavorecidas no habían participado en la preinscripción. Esta tarea se ha llevado a cabo de forma conjunta con los Servicios Sociales, que detecta y acompaña en las matriculaciones a las familias vulnerables.

Siguiendo con el asunto de las preinscripciones, este año se ha implementado la posibilidad de hacerlas por vía telemática, algo que “la situación de emergencia sanitaria ha ayudado a implementar”. Igualmente, sigue disponible la opción de hacer las matrículas de forma presencial, ya que colectivos desfavorecidos podrían no tener los recursos necesarios para a hacerlas de manera virtual.

Un curso "lo más normal posible" a pesar del virus

Sobre cómo ha afectado la pandemia de la Covid-19 a la comunidad educativa, el presidente del Consorcio ha reflexionado sobre un curso 2019-2020 que ha terminado “en una situación que nadie se hubiera imaginado” y hace un llamamiento a la autocrítica para “aprender de lo que nos ha pasado”.

De cara al próximo curso, ha asegurado que se afrontará de la forma “más presencial posible y lo más normal posible, con las medidas sanitarias para minimizar la propagación del virus”.