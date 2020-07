Coronavirus.- La Generalitat anul·la les ajudes per a caixers automàtics en zones despoblades

A causa del coronavirus, "per causes tècniques sobrevingudes", queda sense efectes el Decret 1/2020, del 6 de febrer, del president de la Generalitat, Ximo Puig, ja que la crisi sanitària "obliga a reconsiderar alguns aspectes" de la convocatòria, segons publica el Diari Oficial (DOGV) aquest dimecres.

Fins al moment no s'ha presentat cap sol·licitud i, per tant, no hi ha perjuí per a persones o entitats interessades, amb el que "resulta aconsellable" l'anul·lació, exposa en la resolució el secretari autonòmic de Cohesió Territorial, Alfred Boix.

La convocatòria, publicada el 5 de març abans de l'estat d'alarma, establia que, en cap cas, les ajudes podien superar els costos de la instal·lació i manteniment dels caixers automàtics justificats per cada entitat bancària.

Aquestes subvencions se n'anaven a finançar amb càrrec al programa pressupostari Agenda Valenciana Antidespoblament, dins de la línia pressupostària d'eliminació de l'exclusió financera, en quatre zones especifiques de la Comunitat Valenciana.