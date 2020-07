Coronavirus.- El Ayuntamiento suspende la Feria de San Lucas ante la incertidumbre de la evolución del covid-19

"Aunque en Jaén el comportamiento es bueno la situación de la pandemia en general no ha avanzado como habíamos esperado", ha destacado el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE). "Ya estamos viendo la línea de prudencia y de control en las medidas que desde la Junta de Andalucía se están poniendo en marcha y que han entrado en vigor para los próximos meses", ha señalado el regidor.

"Hay que ser responsables y entendemos que no podemos garantizar la seguridad para las personas en las mejores condiciones y ello obligaría a no poder ofrecer unos servicios de feria acordes a las circunstancias, por eso hemos decidido suspenderla", ha dicho Millán.

El alcalde ha apuntado que antes de tomar la decisión se han escuchado los planteamientos de los distintos actores implicados en este evento, desde caseteros y feriantes, pero la evolución de la covid-19, "sujeta en estos momentos en toda España a una gran incertidumbre, aconseja la suspensión".

"La feria no es un evento que se pueda preparar dos días antes, hay que ponerse ya y las circunstancias en estos momentos no hacen posible pensar en una fiesta como la que todos conocemos, porque la seguridad no se podría garantizar", ha dicho.

El alcalde ha avanzado que el equipo de gobierno trabajará desde distintas áreas, especialmente desde la de Cultura, para reprogramar actividades de ocio y cultura durante esos días en los que la feria tal y como se conoce no será posible.