PSOE, PRC y UxS solicitan una comisión extraordinaria urgente sobre el Cabildo de Arriba

Los tres grupos municipales cuestionarán al equipo de Gobierno sobre el estado de todos los edificios en el Cabildo de Arriba "después de décadas de abandono por el PP" y del "mayor proceso de especulación urbanística del periodo democrático en Santander", según han informado en un comunicado de prensa conjunto.

Así lo han solicitado PSOE, PRC y UxS, que suman más del 25% de los concejales en la Comisión y pueden, por lo tanto, instar a la celebración urgente de la misma, tras revelar el PSOE este fin de semana que el departamento de Obras ha iniciado los preparativos para el derribo inminente del 17 de la calle Alta, derribo que según asegura está pendiente del recurso judicial de una propietaria contraria a la demolición.

De esta manera, PSOE, PRC y UxS comparten que el concejal de Obras, debe responder a todas las preguntas y dar todas las explicaciones sobre el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento para la declaración de ruina del inmueble y para contratar, "de forma directa y sin concurso", una actuación mayor como es una demolición.

EL PSOE A CERUTI: "NO HAY MÁS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER"

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha reiterado que hay "indicios claros de que se trata de un nuevo caso de presión y especulación urbanística, con episodios recientes de ocupación ilegal de viviendas o incendios en el edificio, en el mismo 17 y en el mismo tramo de la calle Alta-, segregación social y expulsión de los vecinos".

Esto es, a su juicio, consecuencia del "abandono del PP" a los vecinos del Cabildo, cuya asociación incluso se disolvió "cansada de las promesas incumplidas por el equipo de Gobierno y los promotores privados". "Están dejado caer un barrio histórico y ninguna ciudad europea permitiría la ruina del patrimonio heredado", ha censurado.

El portavoz socialista se ha referido también a las últimas declaraciones del portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Ciudadanos), en las que ha afirmado que no ve especulación en El Cabildo. "No hay más ciego que el que no quiere ver", le ha reprendido Fernández, para quien "por supuesto es un asunto urbanístico".

El edil socialista ha recalcado que no sólo se trata del número 17 de la calle alta, sino del 15, que está habitado y en buen estado, mientras que el 13 y el 9 están en ruina. "Toda una hilera de viviendas con unas vistas magníficas al sur y a la Bahía de Santander, objeto a la vez del abandono del equipo de Gobierno PP-Cs y de deseo por los intereses privados", afirma.

SARO

Por su parte, el concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha indicado que el Ayuntamiento de Santander "hace muchos años que ha dimitido de sus responsabilidades de gestión urbanística en el centro de la ciudad". Una zona que "debería dotarse de un plan que comprometiera recursos públicos para garantizar su desarrollo y los derechos de retorno y realojo de sus residentes".

Sin embargo, para Saro, "la falta de voluntad política en desarrollar fórmulas de rehabilitación y regeneración urbana en el centro de la ciudad han convertido el Cabildo en una zona perfecta para la especulación urbanística", al quedar los ocupantes y propietarios en las "exclusivas manos de promotores inmobiliarios", que son "los únicos que quedan con interés sobre una zona céntrica y con algunas de las mejores 'vistas' hacia el sur de la ciudad".

"Promotores cuyo negocio es más rentable si caen en sus manos solares vacíos antes que edificios ocupados", ha remarcado. Por esa razón, ha justificado "reclamar, examinar y estudiar la actuación administrativa alrededor del último derribo de la zona", porque de nuevo el Ayuntamiento "parece haber estado más preocupado por 'despejar' la zona de edificios que de garantizar su rehabilitación".