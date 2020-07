Los 'influencers' están empezando a sindicarse para acabar con la discriminación en el gremio

Un grupo de Instagram de moda en Reino Unido ha formado el primer sindicato de influencers: TCU (The Creator Union/Unión de Creadores). Este sindicato nace en respuesta a una serie de prácticas discriminatorias que incluyen la disparidad salarial -un tema recientemente planteado por la cuenta de Instagram @InfluencerPayGap- así como la falta de diversidad en campañas, contratos formales y salvaguardas para garantizar el uso justo del contenido.

Se espera que el marketing con influencers sea una industria de 15 mil millones de dólares a nivel mundial en 2022 y, si bien las agencias de marketing de influencers se han involucrado para gestionar las ofertas y los pagos en nombre de estos, los sindicatos extenderían la protección a aquellos que carecen de representación, especialmente a aquellos que son negros o se identifican como LGTBQ+.

Al sindicalizarse, los influencers buscan eliminar las prácticas de explotación por parte de las marcas, un patrón que puede manifestarse cuando las tasas de pago y otros términos son opacos.

"A menudo, incluso las marcas conocidas no permiten que los influencers negocien tarifas, no ofrecen un contrato y no pagan a tiempo", dice Nicole Ocran, influyente y cofundadora de TCU a Vogue.

Nicole Ocran cuenta su experiencia de cómo ha lidiado con la discriminación como influencer negra de talla grande. Según cuenta, en un viaje de prensa con una marca de moda, hablando con otros compañeros se dio cuenta de que le pagaban menos por estar allí que a ellos.

“Me otorgó más oportunidades más adelante, y tuve la sensación de que debería estar agradecido de ser incluida, pero trabajé tan duro como todos los demás. Es por eso que soy tan defensora de las políticas de pago justo", dijo Ocran. Al poco tiempo se enteró que esta era una experiencia común de quienes no eran cisheteronormativos.

"La sindicalización puede llevar a prácticas comerciales más justas y mejores protecciones para los influencers, ya que a menudo trabajan sin contratos, por lo que no tienen protección sobre los pagos ni la propiedad intelectual", dice Maddie Raedts, fundadora de la agencia de marketing de influencers IMA.