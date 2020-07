Feijóo apuesta por un PP "moderado" y pone a Galicia como ejemplo: "Que el populismo quede fuera del Congreso"

Alberto Núñez Feijóo tiene claro cuál ha de ser el camino que escoja el PP en el medio y largo plazo. "Tenemos que ser un partido centrado y templado", con un objetivo fundamental: "Que el populismo quede fuera del Congreso como ha pasado en Galicia". Así analizó este miércoles el vencedor de las elecciones gallegas ese resultado, asegurando que los suyos son "un partido de Estado" con "un gran futuro".

En declaraciones a los periodistas, antes del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha asegurado que "el modelo del PP de Galicia ha funcionado claramente en Galicia" y comentó que la estrategia no se altera. "Nosotros no vamos a cambiar nuestros principios por las modas, que pueden durar unos meses e incluso unos años", ha sentenciado el presidente de la Xunta.

En este punto, ha afirmado que el PP no es un partido "frívolo" sino "un partido de Estado y alternativa" y ha subrayado que en las elecciones ha quedado "claro" que "cuando se le habla a la gente así de claro el populismo no entra, no entra el populismo de extrema izquierda ni el populismo de extrtema derecha".

"El PP tiene un gran futuro y si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado y un partido que es capaz de aglutinar a diez millones de españoles es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles", añadió ante los periodistas.

Tras insistir en que el populismo "ha salido del Parlamento gallego", ha recalcado que él "no se resigna a ver cómo sale del Congreso de los Diputados en las siguientes elecciones y cómo una vez más se recompone el centro-derecha en España, que es la única alternativa" que, a su juicio, "hay al socialismo y al populismo que están ahora instalados en el Gobierno" y al "independentismo que es su socio de legislatura".