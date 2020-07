Feijóo ve a Álvarez de Toledo "figura necesaria en el PP" pero avisa contra entrar en la "mediocridad y descalificación"

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press tras revalidar su mayoría absoluta en las elecciones gallegas del pasado domingo y antes de participar en el Comité Ejecutivo del PP, Feijóo ha recordado que el centro derecha está "roto" y ha asegurado que para "unirlo" son necesarias "distintas sensibilidades en un partido muy amplio" porque si no el PP no será "un partido de gobierno".

Asimismo, ha considerado que es "muy difícil" hacer de portavoz en un Congreso en el que "hay tanto ruido y tan poca política". "Es muy difícil expresar pensamientos y propuestas cuando lo que hay es tantas descalificaciones", ha sostenido el líder del PP gallego, que señala que "a veces uno entra en esa mediocridad y en esa descalificación y, automáticamente, se crea un problema en torno a un portavoz". "A mí me ha pasado, yo he estado en la oposición cuatro años y, a veces, al acabar, decía: Para que he dicho esto si no aporta nada", ha añadido.

Tras ello, ha aprovechado para celebrar los resultados obtenidos en Galicia, cuyo parlamento se queda con tres fuerzas -PPdeG, PSdeG y BNG- tras la desaparición del rupturismo. "La política provocación y la política espectáculo ha salido del Parlamento gallego y yo creo que es bueno para Galicia y me gustaría que este tipo de acontecimiento político que ha ocurrido en Galicia sea extrapolable al resto de España", ha indicado.

DEFENSA DEL REY FELIPE VI

Por otra parte, preguntado por las informaciones en torno al rey emérito, Juan Carlos I, el titular de la Xunta en funciones, ha abogado por desmarcarlas del actual jefe del Estado, Felipe VI.

"El actual Jefe de Estado no tiene nada que ver con lo que ocurre en años anteriores a su mandato", ha manifestado en una intervención en la que ha asegurado que al rey emérito se deben cuestiones como el Estado de Derecho y la Constitución.

"Cuando escuchamos desde el Gobierno sobre poner en cuestión la jefatura del Estado, es muy preocupante. España debe preservar aquello que ha funcionado", ha indicado.