Coronavirus.-Fiscalia dona per controlada la situació en residències després de dos setmanes sense morts

20M EP

La Fiscalia de València dona per controlada la situació en residències de la Comunitat després de dos setmanes sense morts per Covid-19 encara que ha demanat precaució i no baixar la guàrdia davant els rebrots que s'estan registrant en la societat.