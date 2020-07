Vox València nega tindre una caixa B: "Mai hi ha hagut un cèntim de finançament il·legal"

"No hi ha res, en absolut, mai hi ha hagut un cèntim de finançament il·legal en Vox València", ha recalcat a preguntes dels periodistes en Les Corts.

Llanos ha remarcat que acaba de conéixer la informació i que, "en principi, Fiscalia haurà d'analitzar les denúncies que es presenten, per descomptat".

Açò sí, el també president del grup parlamentari de Vox ha asseverat que estan "completament tranquils" en el partit.

I ha resolt: "Tenim uns comptes perfectament sanejats, van a ser auditats i estan presentats en Vox España".

La militant va interposar la denúncia per presumptes irregularitats relatives a la tresoreria de Vox a València, la qual cosa ha donat lloc a unes diligències que assumirà Anticorrupció.

Una d'eixes suposades irregularitats denunciades faria referència al fet que algunes quotes dels afiliats no s'enviaven a Madrid, sinó que es 'distreien' xicotetes quantitats per a despeses a València. També s'al·ludia a ingressos de diners de procedència desconeguda.