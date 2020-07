Viajar en avión en la 'nueva normalidad': ¿Es seguro?, ¿qué riesgos conlleva?, ¿habría que hacer PCR en aeropuertos?

Con la llegada de la llamada “nueva normalidad”, los países están empezando a abrir sus fronteras para tratar de reactivar el turismo y, por tanto, la economía ligada a la temporada de verano. Pero el virus sigue presente, y sin un tratamiento o vacuna efectiva que lo combata, la Covid-19 sigue siendo una amenaza por su alta transmisibilidad.

Por ello, tanto los países, como las diferentes aerolíneas están tomando medidas concretas para garantizar la máxima seguridad entre los viajeros. Toma de temperatura, reducción de capacidad en los vuelos, garantizar la distancia entre los pasajeros o hacer que se rellene un formulario con datos concretos importantes en caso de necesitar hacer un seguimiento. Son algunas de las acciones que se están llevando a cabo en los aeropuertos para tratar de contener el virus y detectarlo a tiempo.

La pandemia "ha presentado nuevos desafíos de seguridad de la salud para los viajeros aéreos", asegura la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que ha emitido -junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)-, un Protocolo de Seguridad con directrices "para garantizar la seguridad de la salud de los viajeros aéreos y el personal de aviación".

"Hay que evitarlos (los viajes en avión), salvo en caso de necesidad; básicamente porque la cabina no deja de ser un espacio cerrado"

No obstante, aunque en los aeropuertos están siendo meticulosos con la desinfección, la obligatoriedad de las mascarillas y el control de la distancia física de 1,5 metros, hay ciertos factores que pueden originar la propagación del virus y que dependen de la responsabilidad individual de cada pasajero.

"Hay que evitarlos (los viajes en avión), salvo en caso de necesidad; básicamente porque la cabina no deja de ser un espacio cerrado, que es donde se suele coger el virus", afirma a 20minutos Vicente Soriano, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y Genética Clínica. Según cuenta, hay ciertas variables negativas que influyen a la hora de realizar un viaje en avión: "la cabina de un avión es un espacio cerrado, y eso es un factor negativo porque es una causa que predispone al contagio", explica Soriano, quien también fue asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Los pasajeros que son sintomáticos se procura que no viajen, pero pueden mentir y hay que contar con ello", afirma, añadiendo que otra variable negativa importante es el hecho de que "puede haber gente que venga de lugares que no han estado en confinamiento hacia lugares que sí lo han estado", o viceversa.

Aún así, asegura que, llevando mascarilla y ventilando lo suficiente el avión, "las posibilidades de que uno adquiera por un vuelo la Covid son muy bajas", pero insiste en que, "exponerse de manera innecesaria por ocio, por viajes de turismo que podrían hacerse de otra manera... es un riesgo innecesario, por lo que hay que evitarlos salvo en caso de necesidad".

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar con seguridad en avión?

Una pasajera viaja con mascarilla en un avión AGENCIAS

Más allá de la mascarilla obligatoria en el interior de las instalaciones y el mantenimiento de la distancia física, la EASA aconseja una serie de medidas a seguir por los pasajeros "en todo momento":

Mantener la higiene de las manos lavándoselas con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

lavándoselas con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Al estornudar o toser, cubrir la boca y nariz con un papel, toalla o el codo doblado.

con un papel, toalla o el codo doblado. Limitar el contacto directo con cualquier superficie del aeropuerto y del avión solo cuando sea absolutamente necesario

"Yo creo que ya se pone distancia entre pasajeros, se obliga a llevar la mascarilla… sinceramente creo que es suficiente y que hay que quitar miedo al tema de los contactos de superficies. Eso no es un mecanismo eficaz de contagio en general", explica Soriano. "Además, en los aviones ya cuidan mucho de que se haya limpiado y desinfectado bien. Este es un virus con envoltura, y el alcohol destruye su envoltura", afirma el experto, asegurando que, a diferencia de los que se consideró hacer unos meses, la Covid-19 "apenas es contagiosa por superficies. El mecanismo eficaz de contagio es por el aire, y es a partir de gente que grita, que tose, escupe, estornuda delante de otra persona, etc.".

¿Qué hay que tener en cuenta antes de acudir al aeropuerto o subir al avión?

Es muy importante no acudir al aeropuerto en caso de presentar síntomas relacionados con la Covid-19. De ser detectados los síntomas por alguno de los trabajadores del aeropuerto, se le podrá denegar el viaje (las compañías reembolsan el vuelo si se informa de la sospecha de coronavirus con un certificado médico).

De ser detectados los síntomas por alguno de los trabajadores del aeropuerto, se le podrá denegar el viaje (las compañías reembolsan el vuelo si se informa de la sospecha de coronavirus con un certificado médico). Los pasajeros deberán proporcionar una declaración de salud COVID-19 , con detalles sobre su estado de salud.

, con detalles sobre su estado de salud. No se puede acceder al aeropuerto con ningún acompañante.

Realizar el chek-in online, si es posible, para reducir el contacto con el personal del aeropuerto y sus infraestructuras.

si es posible, para reducir el contacto con el personal del aeropuerto y sus infraestructuras. Dar prioridad a los autoservicios dentro de la terminal (alimentación, billetes, tarjetas de embarque control de pasaportes…), siempre que sea posible.

dentro de la terminal (alimentación, billetes, tarjetas de embarque control de pasaportes…), siempre que sea posible. Tanto a bordo como en el aeropuerto, tratar, siempre que sea posible, de evitar el pago que implique contacto directo, como los pagos en efectivo.

Vicente Soriano, actual profesor titular de UNIR y Director del Experto Universitario en Genética Clínica y Medicina Personalizada de UNIR, asegura que hay que tener muy en cuenta el lugar de procedencia y el lugar de destino a la hora de comprar un billete de avión. "Hay bastantes países que no están con un confinamiento serio como el que hemos vivido aquí, y aunque digan que imponen confinamiento, es muy leve. Entonces, hay que saberlo porque vas a ir a un lugar donde circula el virus de una manera muy activa", explica.

"Hay que llevar mascarillas, -en lo posible, que sean homologadas-, y no quitárselas desde el momento que uno sale hasta el momento en que uno llega, precisamente porque la cabina es un espacio cerrado", aconseja el médico.

"Hacer una PCR y que de negativo no excluye que ese paciente pueda estar infectado poco después"

¿Pruebas PCR en los aeropuertos?

Uno de los debates más discutidos ha sido el hecho de si se deben (o no) hacer pruebas PCR en los aeropuertos. "Sería una barrera tremenda, porque para poder tener un resultado de PCR se necesitan horas previas", asevera Soriano. "Además, el hacer una PCR y que te de negativo no excluye que ese paciente pueda estar infectado poco después. Hay falsos negativos de las técnicas de PCR, que hay que saber cogerlas bien", añade.

Además, el médico experto en Enfermedades Infecciosas asegura que otra de las variables negativas es que la prueba es molesta "porque la buena muestra hay que recogerla del final de la cavidad nasal, y esto en determinados niños y en gente mayor, sobre todo, es muy desagradable".

"Cuando salgan test en saliva, que serán 'rápid test' (esto tardará unos meses, pero ya está en camino) facilitará muchísimo las cosas. Que puedas tener como un test de embarazo, que lo puedas comprar en la farmacia y que en diez minutos tengas los resultados e incluso te lo puedas repetir a la semana siguiente si tienes sospecha de un contacto con alguien". cuenta.