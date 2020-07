Cómo convertir los días en el pueblo en unas auténticas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano de este año van a ser un poco diferentes para muchas personas que, lejos de buscar un destino a miles de kilómetros de distancia, han apostado por el territorio nacional para pasar estos días de merecido descanso. No es de extrañar puesto que en España contamos con muchos atractivos turísticos en los que perderse y desconectar, desde zonas en las que la naturaleza es la reina hasta lugares que algún día estuvieron habitados. También hay propuestas para aquellos que huyen del calor y para los que creen que se puede viajar al Caribe sin cruzar nuestras fronteras.

Pero, este verano, también habrá quienes conviertan el pueblo en su destino vacacional y vuelvan a su infancia, época en la que este lugar era la cuna de la diversión. Y es que, ¿quién no ha descontado los días que quedaban para disfrutar de los tres meses de estío en estos lugares? Así, esta temporada es una buena oportunidad para recordar los baños en el río o las noches bajo las lluvias de estrellas. También volveremos a estar encantados de escuchar aquello de “¿y tú de quién eres?” y a disfrutar de las meriendas en la plaza. Y es que, si alguien pensaba que estar en el pueblo era aburrido, estaba muy equivocado, y menos si cuentas con algunas de las propuestas que hemos encontrado en Amazon para hacer de tus jornadas en el pueblo unas auténticas vacaciones de verano. ¿Te animas?

¿Quién dijo que el pueblo era aburrido?

- Una tarde refrescante con un tobogán acuático. Ya sea en la calle o en el jardín de la casa, un tobogán acuático deslizante hará las delicias de pequeños y mayores. Tan solo debemos mojar la luna y deslizarnos por ella para ver quién es el más rápido en llegar al final. Este modelo de Banzai puede conectarse con la manguera del jardín para disfrutar de aspersores que mojan aún más la pista y a nosotros mientras nos deslizamos por él.

Esta pista incluye aspersores para mantenerla mojada. Amazon

- Una barbacoa en el jardín. No hay nadie que pueda negar que en los pueblos se come como en ningún sitio. Los productos de kilómetro cero y el sabor de los alimentos de la zona hacen que aún más apetecible nuestra estancia. Y qué mejor que disfrutar de la carne y las verduras del pueblo que con el sabor característico de la parrilla. Con este modelo de Imor, apto para carbón y leña, puedes preparar alimentos a la brasa y, también, paellas, para disfrutar de la comida en el jardín.

Esta barbacoa permite preparar alimentos a la brasa y paellas. Amazon

- Sobremesa... ¡en el agua! No hay comida de pueblo que no termine con sus correspondientes partidas de guiñote y, para que el calor no nos arruine la jugada, hemos encontrado la solución: un conjunto de mesas y sillas flotantes que nos permitirá disfrutar de los mejores juegos mientras nos refrescamos en la piscina. Aunque puedes optar por juegos waterproof, la mesa, que incluye portavasos, es resistente para que podamos jugar a cualquier propuesta.

Este producto incluye una mesa con portavasos y cuatro sillas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.