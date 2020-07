Monedero responde a Errejón: "Debería preocuparse por lo que le dice Carmena y no por lo que pasa en otros lugares"

La historia de Podemos está marcada por diferentes resultados electorales. La formación morada irrumpió por todo lo alto en el Congreso de los Diputados con 69 escaños allá por el año 2015. Cinco años después, el partido de Pablo Iglesias ha perdido representación parlamentaria, a pesar de haber llegado al Gobierno de España.

Podemos ha perdido escaños en casi todas las comunidades autónomas en comparación con sus primeros resultados autonómicos.Galicia y País Vasco son los últimos territorios en los que la formación morada se ha desinflado, donde ha pasado de tener 14 escaños a 0 y de 11 escaños a 6 asientos en las elecciones vascas.

Las críticas se han amontonado alrededor del líder del partido y se ha puesto en cuestión la construcción y liderazgo de la formación.Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, quien dejó el partido en 2019 para unirse a la formación de Manuela Carmena, ha sido el último en sumarse a las críticas.

"Eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU", publicó el diputado de Más País en su cuenta de Twitter este pasado domingo, tras conocer los resultados electorales. Este miércoles, Juan Carlos Monedero ha querido responder a las declaraciones de su excompañero en El programa del verano y ha asegurado: "Errejón debería preocuparse por lo que le dice Carmena y no por lo que pasa en otros lugares".

Eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 12, 2020

El exsecretario de Podemos ha denunciado que parte de los resultados electorales de la formación de izquierdas de los últimos años se debe a "un ataque" organizado por el excomisario Villarejo y algunos medios de comunicación. Asimismo, el colaborador de AR ha opinado que la "generosidad" de la formación para llegar al Gobierno y poder hacer políticas para las mayorías ha hecho "que se vaya abandonando la construcción del partido".

Monedero ha explicado que Podemos "tiene pendiente de construir el partido" y que ya se han conseguido grandes avances en la III Asamblea celebrada este último mes de marzo.