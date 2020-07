Les tempestats abandonen la Comunitat Valenciana refrescant l'ambient i deixant cel clar

20M EP

Les tempestats han abandonat aquest dimecres la Comunitat Valenciana, on ja no hi ha cap avís actiu, deixant l'aire un poc més fresc i refrescant l'ambient i deixant cels poc nuvolós o clar, segons la predicció de l'Aemet.