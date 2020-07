La dona, la filla i el gendre de Zaplana declaren en el marc del cas Erial

La família de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre amb el PP Eduardo Zaplana –principal investigat en el cas Erial pel suposat cobrament de 10,5 milions d'euros en comissions derivades de les concessions d'ITV i parcs eòlics en la Comunitat– va declarar aquest dimarts en el marc d'aquesta operació.

També ho va fer la que fora secretària de Zaplana, Mitsuko Henríquez, qui va afirmar que els 50.000 euros en efectiu trobats en el despatx de l'exministre en l'empresa Telefònica, a Madrid, estaven allí per a imprevistos com a viatges, restaurants i despeses mèdiques.

Pel que fa a la seua dona, Rosa Barceló, i a la seua filla, María Zaplana, ambdues van atribuir a “errors” les seues respectives imputacions en aquest sumari durant la seua compareixença.

María es va referir també a donacions dels seus pares, algunes pròximes als 600.000 euros, empleades en la compra de cases, i va insistir que aquestes es van realitzar mitjançant escriptura pública.

Per part seua, el gendre de Zaplana, Luis Iglesias, va assegurar que 2,2 milions d'euros ingressats en un compte del qual és cotitular amb la seua dona procedeixen de Suïssa i corresponen als dividends que Zaplana va obtindre amb la venda d'un edifici a l'empresari Amancio Ortega, fundador d'Inditex.

Concretament, va declarar que es tracta de les primes que va cobrar d'un fons internacional en el qual participava, el qual va vendre un edifici situat en la Gran Via de Madrid a Amancio Ortega per 400 milions d'euros. Iglesias va assenyalar que es dedica professionalment a gestionar fons d'inversió internacionals i que l'operació va ser completament transparent per a l'Agència Tributària, segons fonts presents en la declaració.

Recordem que Eduardo Zaplana està sent investigat en el cas Erial per possibles delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.