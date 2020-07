Puig buscarà a la UE ajudes per a projectes de turisme i mobilitat

“Farem projectes que tinguen a veure amb la mobilitat i projectes per a fer possibles unes infraestructures més verdes”. Així de contundent es va mostrar aquest dimarts el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la clausura de la taula redona Canvi de marxa sobre l'automoció i la mobilitat celebrada a l'auditori d'UGT de València.

Contundent també a l'hora d'explicar que aquests projectes seran presentats per a ser finançats pels fons europeus destinats a turisme i mobilitat, per ser els sectors “més afectats” per la crisi sanitària que ha portat amb si la Covid-19. I és que, segons Puig, cal plantejar iniciatives “que donen treball i per a això cal encertar en les estratègies”, perquè l'eixida de la crisi es basa a “no renunciar a la plena ocupació” perquè “ningú es quede al marge”.

Per a portar tot això a terme, va destacar el president, cal “aprofitar bé els fons dels quals es disposarà”, i no dubte que els projectes plantejats seguiran les condicions europees, ja que la Comunitat coincideix “absolutament” amb el creixement sostenible de les polítiques europees. Els projectes presentats estan associats a infraestructures, la potenciació del ferrocarril o la reforma de l'automòbil per a “ser menys dependents de les energies fòssils”, va explicar Puig.

En aquest sentit, el cap del Consell va confiar que la Comunitat puga acollir finalment una “megafactoria” de bateries per a cotxes elèctrics, “de manera rigorosa, amb prudència i tenint en compte les limitacions”. Es tracta d'un projecte que persegueix el Govern valencià “des de fa molt temps”, encara que ara creu que hi ha un escenari positiu perquè siga realitat per la situació del clúster automobilístic i l'impuls del diàleg social.

Puig va destacar el paper de Ford Almussafes i la seua renovació, així com que “el nou Kuga estiga funcionant”. “Esperem que continue així”, va manifestar lloant “un clúster extraordinari que va més enllà de les nostres fronteres”.

No obstant això, el president és conscient que una transició així “no es pot fer d'un dia per a un altre”, per la qual cosa va defensar que les ajudes del nou Pla Renove tinguen en compte la realitat de l'automòbil a Espanya.

Quant a la realitat que viu actualment la Comunitat i tot el país, Ximo Puig va indicar: “D'aquesta crisi no eixim si no actuem amb una enorme capacitat d'empatia i de treball conjunt. Cal ser conscients que l'impacte en les economies serà molt gran i això exigeix replantejaments”, perquè “ara es posen en evidència totes les nostres febleses d'una manera més clara” i “més que mai és necessària la cohesió social i l'acord polític”.

En la seua opinió, “cal tindre una consciència de causa comuna que permeta grans acords, tant en Les Corts Valencianes com en el gabinet de participació amb sindicats i empresaris o institucions locals i territorials”. “Aquesta crisi no es pot resoldre des de l'àmbit local ni des de l'àmbit nacional, ha de ser com a mínim des d'un plantejament europeu i al marge de les diferències que hi haurà jo vull veure la botella mig plena”, va concloure el president Ximo Puig.