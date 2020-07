Otegi dice que Vox ha logrado el voto donde"votan los guardias civiles", otro motivo para su "desalojo" de Euskadi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que Vox ha logrado en mayor porcentaje de voto en los pasados comicios del 12 de julio donde "votan los guardias civiles acuartelados" y ha asegurado que ese es otro de los motivos por los que creen que la Guardia Civil debe ser "desalojada" de Euskadi.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha manifestado su preocupación por que la "ultraderecha" haya entrado en el Parlamento vasco, al lograr un escaño por Álava.

El dirigente de EH Bildu ha destacado que hay "un dato a tener en cuenta" en sus resultados y es que el mayor número de porcentaje de los votos de Vox se da "allí donde votan los guardias civiles acuartelados en este país". "Esto, para que la gente tenga claro por qué, entre otras cosas, pedimos que estas fuerzas desalojen el país", ha añadido.

Otegi ha asegurado que no se puede dejar que Vox "marque la agenda" en el Parlamento y cree que es lo que va a intentar hacer. Por ello, considera que el resto de fuerzas deben tener la "suficiente perspectiva e inteligencia" como para no dejarles "marcar la agenda" y "para que, dentro de cuatro años, no exista ningún parlamentario de Vox".

Preguntado por si hablarán con Vox a lo largo de la próxima legislatura, ha afirmado que "va a ser muy difícil tener que hablar con Vox" y no cree que "pueda haber espacio o superficie ninguno" con la formación que lidera Santiago Abascal. "Nosotros con Vox no tenemos nada de que hablar, otra cosa es que la vida parlamentaria, porque van a estar juntos en comisiones; ya veremos", ha añadido.

El coordinador general de EH Bildu ha asegurado que la coalición soberanista es un partido antifascista. "Y con quienes plantean políticas fascistas no tenemos nada que hablar", ha concluido.