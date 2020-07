Belén Esteban carga contra Rocío Carrasco: "Es grave que una madre no se interese por sus hijos"

La entrevista de Amador Mohedano en Sábado Deluxe ha dejado un reguero de comentarios pese a que ya han pasado varios días desde que se emitió.

Este martes, Sálvameanalizó de nuevo las palabras del hermano de Rocío Jurado y tío de Rocío Carrasco. Precisamente, de la controvertida relación de esta última con sus hijos se debatió en el espacio de corazón de Telecinco.

Y es ahí cuando Belén Esteban volvió a opinar de la madre de Rocío Flores y la relación de esta con sus hijos. La de Paracuellos del Jarama explotaba al escuchar las palabras del Kiko Jiménez sobre los castigos a los que Fidel, pareja de Carrasco, sometía a los hijos de esta. "Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación. No sé lo que tu madre habrá hecho contigo", le espetaba. "El otro (por Antonio David), ¿qué ha hecho? Ahí nos callamos, ¿verdad?".

Entonces, la colaboradora volvió a sacar la cara por la joven, exconcursante de Supervivientes. "Grave es que una madre no se interese por sus hijos", aseguró. "Y no hablamos de uno, sino de dos", refiriéndose a la nula relación de Carrasco tanto con Rocío Flores como con David.