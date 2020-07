Roberto Leal y su sorprendente propuesta en 'Pasapalabra': "Podríamos hacer un programa de doce horas"

Los presentadores siempre tienes predilección por alguna de las secciones o pruebas de sus programas, y Roberto Leal mostró este martes que una de sus favoritas en Pasapalabra es la musical.

Momentos antes en que Kira Miró y Pilar Castro se enfrentaran por lograr 5 segundos para sus concursantes, Castro admitió que "me encanta esta prueba", a lo que el presentador la contestó de forma sorprendente.

"A mí también. Un día vamos a hacer un programa aparte de diez o doce horas", afirmó Leal, dejando a todos los presentes en el plató del concurso de Antena 3 con la boca abierta con la propuesta.

A continuación, comenzó el duelo entre ambas actrices, "un tema del año 1969", señaló el presentador, a lo que la canaria exclamó: "¡Pero bueno! Muy lejos, pero es un buen número". Leal añadió que "hubo muy buena música ese año".

Kira Miró y Pilar Castro, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Miró fue la más rápida en darle al pulsador para responder que canción era la que estaba sonando, aunque se puso a tararearla porque sabía cuál era, no logró averiguar el título.

"Hay un little", afirmó, provocando las carcajadas de sus compañeros y del público, al final el presentador le dio por bueno el tarareo del tema Here comes the sun de The Beatles.

"Pilar, no te ha dado tiempo a nada", le dijo Leal a la actriz mientras esta ponía cara de pena y se quejaba que su pulsador no funcionaba bien. "Kira, lo tenías clarísimo. Había alguna palabra en inglés y la has colocado bien", añadió, a lo que la canaria le contestó que "lástima que la letra no me ha venido, pero la sabía perfectamente".