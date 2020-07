Así es como la tecnología de un Tesla ha grabado el robo de un Porsche en España

La madrugada del pasado 12 de julio, sobre las 3 de la mañana, dos individuos robaron discreta y silenciosamente un Porsche Carrera 2 en un parking deBenicassim. El robo de un coche -y menos de uno de ese nivel- no pasa nunca desapercibido, pero mucho menos si los cacos tienen la mala suerte de sustraerlo frente a un Tesla Model 3 con el Modo centinela activado.

El Modo centinela, dice la compañía en su propia web, es una función que te permite “supervisar actividades sospechosas” alrededor de tu Tesla cuando está estacionado y cerrado en ubicaciones específicas. Cuando se detecten “movimientos sospechosos”, tu coche reaccionará “según la gravedad de la amenaza”, añade.

Así, si se detecta una amenaza importante, las cámaras de tu coche comenzarán a grabar y se activará el sistema de alarma. Recibirás una alerta de tu aplicación de Tesla para notificarte que se ha producido un incidente.

El Modo centinela permanece activo hasta que la batería del vehículo esté al 20% o menos, y en caso de desactivarse por tener un bajo nivel de batería la aplicación de Tesla notifica al usuario.

El Porsche robado, ya aparecido. Forocoches

En el vídeo de Twitter se puede ver cómo los presuntos ladrones acceden al coche, retiran el freno de mano y retiran el coche del parking, empujándolo sin encender el motor para no llamar la atención de los vecinos.

En las imágenes no puede apreciarse bien, pero se trata de un Porsche Carrera 2 color azul marino, con llantas doradas y matrícula 2397 DBK. Según Forocoches el automóvil ya ha aparecido: "No ha sido la Guardia Civil si no un repartidor de mensajería que vio el anuncio de que había sido robado por Facebook y esta mañana trabajando lo ha visto y avisado. La Guardia Civil ha acudido y ha comprobado que efectivamente era el coche y han avisado".

