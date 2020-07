El PP critica el discurso "vacío" de Vara, al que ha encontrado "abatido" y "rendido"

"Qué pena, qué tristeza y qué impotencia ante lo que ha sido un debate vacío, sin ideas, sin pulso, sin proyecto, en el peor momento, en el momento más complicado de nuestra historia reciente", ha planteado.

Asimismo, la 'popular' ha considerado que la intervención de Vara ha sido una "ocasión perdida" y ha aseverado que su grupo esperaba otro debate, ya que "no era un debate cualquiera".

Teniente ha recalcado que éste era el primer Debate sobre el Estado de la Región de una legislatura con mayoría absoluta y donde "nos ha pasado por encima una pandemia con secuelas en lo social, en lo sanitario y en lo económico".

"No era un debate para generar ilusión pero sí era un debate para saber dónde uno va. Y cuando uno mira al capitán uno sabe si va con pulso, con el timón orientado o si va hacia el abismo. Y hoy hemos visto a un timonel que no lleva el timón", ha asegurado en rueda de prensa.

De esta forma, la portavoz del PP ha manifestado a su grupo le gustaría decir otra cosa y ha aseverado que el pueblo extremeño no se merece esto, ya que le ha dado a Vara la mayoría absoluta para "reaccionar" y para hacer "cosas distintas" y no para "encontrarse con la nada".

"No sé qué ha sido este debate, porque no había ni siquiera un discurso. Un discurso imposible de seguir y entender hasta para su propio grupo que no sabía cuándo aplaudir", ha criticado.

Asimismo, Cristina Teniente ha dicho que su grupo sabe que Vara "no se ha preparado el discurso", algo que "no sería tan relevante" si el presidente de la Junta tuviera preparada "cuál es la respuesta para Extremadura ante el desafío que tenemos por delante".

Sobre algunas de las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo regional durante su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha criticado el "escasísimo alcance en lo económico" de las mismas y que son "más de lo mismo".

"El señor Vara cuando no sabe qué hacer ni a dónde ir nos promete un plan o un pacto y con los mismos protagonistas de siempre", ha dicho, al tiempo que ha criticado que la Junta haya abandonado la causa por el presunto fraude de los cursos de formación.