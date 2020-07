Vox rechaza la firma del acuerdo para la reactivación de turismo al ser "puro y simple autobombo de Espadas"

El acuerdo, que ha sido apoyado por todas las formaciones con representación municipal -PSOE, PP, Adelante Sevilla y Cs-, excepto por Vox, ha sido firmado oficialmente este martes en el Alcázar en un acto al que sí ha acudido la formación de Santiago Abascal.

En ese sentido, la concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado que "siempre" apoyará "todo aquello que beneficie a Sevilla, a sus sectores económicos y a sus empresas, y el turismo y la hostelería como unos de los principales motores económicos de la ciudad, y del que viven miles de familias sevillanas". "No sólo merece nuestro apoyo, sino que desde Vox han sido numerosas las propuestas e iniciativas para proteger e incentivar la industria turística y hostelera en la capital reflejadas en este acuerdo", indica.

En su opinión, "el acto de firma del acuerdo ha sido una simple puesta en escena del alcalde socialista, de sus socios de Podemos y de Ciudadanos y del Partido Popular que curiosamente ha firmado un documento en el que afirma no creer". "Cómo habrá sido de bochornoso el acto, que no se ha hablado ni de hostelería, ni de turismo, como ha reconocido Espadas, al que no ha acudido nadie", asegura en un comunicado.

Peláez ha aseverado que demuestra "con hechos la coherencia en el Ayuntamiento de Sevilla". "Nuestro apoyo incondicional al sector del turismo y la hostelería en Sevilla seguiremos defendiéndolo y potenciándolo con trabajo, con propuestas planteadas en el Pleno, que es donde reside la soberanía popular de la ciudad y donde deben debatirse y aprobarse todas las iniciativas políticas, y no en actos de marketing, postureo y autobombo del alcalde que solo sirven para hacerse la foto y dar una falsa imagen de consenso y unidad de acción con el resto de formaciones políticas", añade.

Añade que es un "consenso y unidad que el alcalde exige a los grupos municipales cuando él mismo no acude a la Comisión de Reactivación del Partamento Andaluz, siguiendo instrucciones de su superior Susana Díaz de no acudir a dicha comisión por el mero hecho de que la preside Vox, dejando claro que sólo mira por su interés y por el de su partido".

La portavoz municipal de Vox ha reiterado que "no seremos partícipes del juego de marketing del alcalde y creo que hoy ha quedado bien claro tanto para el alcalde como para el resto de grupos y de medios de comunicación, porque Espadas ya no engaña a nadie". "Los que quieran dejarse engañar tienen un problema que, desde luego, no es nuestro, como aquellos que dicen ante los medios oponerse a este tipo de maniobras vacías de contenido del alcalde socialista, y luego firman solo para hacerse la foto. Hoy, han quedado retratados ante Sevilla y los sevillanos", concluye.