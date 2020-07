El alcalde afirma que "no hay razones" para tener "preocupación" con Noelia Losada o Juan Cassá

20M EP

El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado este martes que hace semanas que no mantiene conversaciones con Ciudadanos respecto a la situación de Juan Cassá, que se dio de baja de la formación naranja el pasado 4 de mayo; y ha apuntado que "no hay razones" para tener "preocupación" con la portavoz de Cs y concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ni con el propio edil no adscrito.