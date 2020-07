Els germans Anglés acusats, d'extorsionar un soci, neguen els fets: "Arribàrem a les mans, però només dos hòsties"

Els germans d'Anglés i una altra quarta persona s'han assegut aquest dimarts en el banc dels acusats, en la secció quarta de l'Audiència de València, per presumptes delictes d'extorsió en concurs amb un delicte lleu de lesions, tinença il·lícita d'armes i delictes contra la salut pública, pels quals la Fiscalia sol·licita per a ells penes d'entre cinc i 12 anys de presó.

Per la seua banda, la defensa reclama la lliure absolució per a tots excepte para un dels germans, al qui considera autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes i li demana un any de presó. La víctima no ha acudit a prestar declaració perquè està en crida i cerca per narcotràfic. El juí ha quedat vist per a sentència.

Cap dels quatre acusats ha volgut respondre les preguntes formulades pel ministeri fiscal, però sí al seu advocat defensor. Han negat qualsevol tipus d'extorsió, coacció o lesions a la víctima el dia en què es van produir els fets, el 21 de desembre del 2017, a casa d'un dels acusats.

Els acusats es van citar amb l'home per a recriminar-li que haguera robat 500.000 euros guardats en un vehicle, segons manté la fiscal. Quan la víctima va negar l'acusació, un dels encausats -sempre segons la versió del ministeri públic- li va encanonar amb una pistola i li va amenaçar amb clavar-li una xeringa infectada amb sida.

A continuació, els quatre acusats li van donar patades i punyades. Van aconseguir així doblegar la seua voluntat per a obligar-li a acompanyar-los a una notaria, on va firmar la cessió del 40% d'accions que posseïa en una gasolinera de Iecla (Múrcia) a favor d'un d'ells, qui era copropietari de l'empresa.

Els acusats difereixen d'aquestes manifestacions. Un dels germans ha explicat en el juí que la víctima era el seu soci i amic "durant molts anys". De fet, ha indicat que també era el padrí del seu fill. El dia dels fets ha dit que estava en sa casa juntament amb els seus germans i altres amics veient un cotxe que s'havien comprat.

Uns tres o quatre dies abans, tots dos havien "pactat" que la víctima li fera una cessió de poders d'un negoci que compartien, d'una gasolinera, perquè no estava encarregant. "El no s'encarregava de res, passava de tot. Així que vam anar a firmar la cessió de poders perquè jo m'encarregara i ell no es va negar. Va dir que sí sense cap problema", ha manifestat.

Després de firmar, ha narrat que van discutir "fort" per problemes relacionats amb que ell s'hi havia despreocupat del negoci i ha dit: "Arribàrem una mica a les mans, però gens, dos hòsties". La gasolinera es va vendre posteriorment, un any després, i es van repartir el benefici, ha explicat.

Sobre l'arma i les drogues trobades en el seu domicili, l'acusat ha indicat que la pistola la va comprar per por, perquè li havien robat en una recaptació de l'estació anys abans i per a protegir-se. Sobre la droga, ha afirmat que era consumidor de cocaïna i que li guardava l'heroïna al seu germà, que és politoxicòman, amb l'objectiu d'administrar-li-la.

Els altres dos germans han coincidit que el dia dels fets, mentre observaven el nou vehicle que s'havia adquirit, no van veure gens rar "ni fora del normal". Aquesta versió ha sigut la mateixa que la del quart acusat.

DENUNCIA EXTORSIÓ

Durant el juí també ha comparegut un dels agents que va investigar els fets i ha explicat que la víctima va denunciar i els va comentar que un dels germans li va manifestar que li havien robat 500.000 euros que tenia en el seu cotxe i que creia que havia sigut algú del seu entorn. Li van sotmetre a la prova del polígraf amb una pistola i "la va passar", ha dit.

Als dies, segons va explicar a la policia, li van tornar a citar en la seua vivenda i li van colpejar i li van acusar del robatori. Li van amenaçar amb un arma, unes esposes i una xeringa contaminada i li van dir que ho anaven a matar si no els cedia les accions de la gasolinera. Així, ho van traslladar a un notari i va firmar.