El Fiscal de La Rioja archiva las diligencias para investigar irregularidades en residencias de ancianos

Stern ha dictado el Decreto sobre las diligencias que abrió a instancia de la Fiscalía General del Estado para investigar "posibles irregularidades o negligencias" respecto a fallecimientos en residencias de tercera edad a causa del COVID-19.

En su escrito, el fiscal riojano recuerda que en esta Comunidad Autónoma la pandemia "se manifestó con especial virulencia desde los primeros momentos, con un brote en Haro que se extendió hacia Santo Domingo de la Calzada en fechas muy tempranas y antes de la declaración del estado de alarma, lo que propició su rápida extensión. Sin embargo, la reacción tanto legal como sanitaria fue rápida y eficaz".

Es cierto, ha añadido, que la enfermedad "se cebó con los riojanos hasta un porcentaje de fallecimientos por cada 100.000 habitantes superior a la media, y entre ellos el colectivo de personas mayores ha supuesto más del 60 por ciento de las muertes al tratarse de personas debilitadas o de alta vulnerabilidad".

Sin embargo, "no se ha detectado, ni por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por policías locales ni por otros colectivos especialmente implicados (bomberos, servicios de ambulancias y funerarios), defecto asistencial alguno, de suerte que a nadie se le dejó morir sin tratamiento, nadie se quedó sin asistencia de especialistas sanitarios y a nadie se le dejó solo a la hora de su muerte", ha indicado.

Además, ha apuntado que "no se ha detectado abandono del servicio por parte de los profesionales": antes bien, tanto de forma genérica como pormenorizada, todos y cada uno de los profesionales han tenido un comportamiento ejemplar para el resto de ciudadanos, sin que "en ni un solo caso se haya detectado atisbo de cobardía o negligencia". "Con los medios a su disposición se ha combatido a la muerte con gallardía", ha indicado.

"Bien es cierto que las residencias carecen de respiradores, de médicos y de enfermeros, pero es que son residencias y no hospitales, resultando que no hay constancia de que un solo enfermo no haya podido recibir la asistencia médica cuando así lo ha necesitado", ha añadido Stern en su escrito.

Por tanto, ha afirmado que "no habiendo quedado acreditada ni infracción penal alguna, ni tratamiento defectuoso o deficiente para ninguna persona de especial vulnerabilidad, se impone el archivo de las presentes Actuaciones".

Para concluir, manda un "mensaje de reconocimiento y gratitud para el personal que ha dedicado sus esfuerzos a sanar, acompañar o a facilitar la superación de este trance para el prójimo, poniendo incluso en riesgo su propia integridad".