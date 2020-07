Piden pena de cárcel para el humorista David Suárez por su chiste sexual sobre el síndrome de Down

La Fiscalía de Madrid pide la apertura de juicio oral y una pena de prisión de un año y diez meses, además de una multa de más de 3.000 euros, para el humorista David Suárez por un polémico tuit que compartió el pasado año: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".

El Ministerio Público valora que el chiste se publicó con "evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome de Down" y que su contenido es "humillante y vejatorio" para estas personas, tal y como informó este lunes El independiente.

La fiscal Raquel Muñoz Arnanz solicitó el pasado 15 de junio la apertura del juicio contra el humorista por cometer un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 3 del Código Penal, que castiga a los que lesionen la dignidad con acciones humillantes, de menosprecio o de descrédito "contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel (...), por razones de género, enfermedad o discapacidad".

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

El Ministerio Fiscal también reclama para Suárez cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, así como la inhabilitación para el ejercicio de su ocupación en las redes sociales a lo largo del tiempo que dure la condena, según recogió el mencionado medio.

LOS40 despidió al humorista

Tras el revuelo que causó el tuit -Suárez lo definió como un "chiste"- el programa Yu, No te pierdas Nada, en Cadena Ser, anunció el despido del cómico: "Incluso cuando esos comentarios o acciones no se han producido ni en nuestro programa, rechazamos enérgicamente cualquier comentario o acción que atente al respeto", publicó en Twitter la cuenta oficial del espacio radiofónico.

Por su parte, el humorista aseguró a través de un comunicado que su intención "nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares". Así, insistió en que "sobra decir que no puedo sentir otra cosa que no sea repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real, máxime si por sus circunstancias personales es acreedora de una especial atención". E incluso añadió que tiene "familiares con esa condición".

El humorista continuó defendiéndose afirmando que nunca ha buscado "ir en contra de las minorías, ni contra las víctimas". De este modo, destacó que su objetivo ha sido siempre "ir contra la gente que usa las minorías para justificar sus ganas de coartar la libertad de expresión. Y así seguirá siendo".