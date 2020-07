La consejera de Salud asegura que ya hay medidas para aliviar el sistema de urgencias "pero su ejecución va a tardar"

Alba ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas, acerca de las protestas de los profesionales de Urgencias, que se vienen desarrollando las últimas semanas, en la visita que ha realizado junto con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, al almacén de material sanitario del Gobierno de la comunidad en Arrúbal.

"Hemos tenido varias reuniones con representantes de urgencias, de la dirección médica y de la dirección de recursos humanos, y hemos propuesto una serie de medidas que van a aliviar el profundo volumen de trabajo que ha tenido el sistema de urgencias", ha declarado la consejera.

Alba ha reconocido también que "entiende" que desde urgencias se demande que las medidas se instalen "aquí y ahora". Sin embargo, ha recalcado, "hay algunas medidas que ya están puestas en marcha, pero su ejecución práctica va a tardar un tiempo".

USO DE LA MASCARILLA

Por otra parte, la consejera ha querido además aprovechar el momento para recordar a todos los ciudadanos la gran importancia del uso de la mascarilla, desde ayer obligatorio. "La mascarilla es fundamental ya que si somos un portador asintomático, no contagiamos; si hay un portador asintomático en la sala, no nos contagia; y el llevarla nos recuerda que el COVID-19 está aquí y que todavía no tenemos ni remedio médico, ni tratamiento ni vacuna para evitarlo".