Puente pone en valor el diálogo social en el Ayuntamiento mientras la Junta "no cumple sus compromisos" con sindicatos

Así lo ha señalado Puente este martes durante el acto en el que se ha procedido a la firma de la III Estrategia Integrada Local de Empleo y Política Social, en el que han participado, además del regidor y varios de los concejales del equipo de Gobierno, representantes provinciales de la CVE, Ángela de Miguel; UGT, Nuria González; y CCOO, Gonzalo Franco.

Todos los representantes han coincidido en destacar el tono de consenso que se da en el ámbito municipal del Diálogo Social, que coincide también con el trabajo que se lleva a cabo en las últimas semanas en el Consistorio dentro del Grupo de Trabajo para la salida de la crisis por el COVID-19, en el que participan PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y VTLP.

De hecho, como ha apuntado Puente, en el documento de la III Estrategia se incluyen líneas de ayudas pactadas en ese Grupo de Trabajo, como el plan Reactiva de apoyo a pequeñas empresas y autónomos que se han visto afectadas por la crisis, el cual ha contado ya con más de 7.000 solicitudes por lo que previsiblemente se agotarán los 5 millones de euros que se reservaban como máximo a esta línea.

Así, del incremento de 9 millones de euros que supone el presupuesto de la nueva estrategia con respecto a la anterior -42 millones de euros en total- 5 proceden de esa línea de ayudas relacionadas con la recuperación de la crisis.

El COVID-19 también ha marcado las intervenciones de los representantes que han firmado el documento, motivo por el cual como ha destacado Nuria González se ha tenido mucho interés en favorecer la sostenibilidad social y también buscar una reactivación "rápida pero también sostenible" de la economía.

El alcalde de la ciudad ha recordado que el Ayuntamiento tardó tiempo en firmar la constitución de la Mesa del Diálogo Social hace algo menos de cuatro años, en un momento en el que ha apostillado que "el modelo parecía el de la Junta de Castilla y León".

Ahora, ha defendido que mientras el Ayuntamiento vallisoletano "ha sabido llegar" a acuerdos que "vinculan a todos", el Diálogo Social en el ámbito de la Junta "se pone en entredicho él sólo" ya que son constantes las críticas de los sindicatos sobre los "incumplimientos" del Gobierno regional, "no solo de acuerdos alcanzados antes de las elecciones, sino de asuntos pactados durante la crisis del COVID-19", como el caso de las ayudas a los ERTE.

"A veces lo importante no es llegar el último, sino saber llegar y nosotros hemos sabido llegar, no tenemos nada que repensar, si acaso las fórmulas más adecuadas para el empleo, para la economía y la justicia social", ha recalcado el alcalde socialista, que ha apostillado que "cuando algo se acuerda muy brevemente y el que firma no discute el precio, quizás es porque no quiere pagarlo".

El empleo verde y la transformación digital de las empresas constituyen los ejes de las actuaciones, con la premisa, además, de lograr "una simbiosis del tejido empresarial de la ciudad", por lo que se plantean acciones para generar oportunidades y propiciar salidas profesionales a los jóvenes que se forman en Valladolid.

El objetivo fundamental es la reducción de la tasa de desempleo y hacerlo además con criterios sociales y también se busca atender a los colectivos más vulnerables.

Además, como ha destacado Nuria González, los sindicatos han logrado incluir en el acuerdo expresamente líneas dedicadas a la formación y a la igualdad, con acciones para avanzar en la conciliación, en la erradicación de la brecha salarial de género y en la lucha contra las violencias que sufre la mujer.

La estrategia dedicada a política social promoverá actuaciones en distintos ámbitos, como precisamente el de la formación y también la innovación. También se reforzará el fomento de la Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, con el compromiso del Ayuntamiento de reducir paulatinamente la aportación de los usuarios a este servicio.

Con el fin de evitar situaciones de pobreza energética se establecerá una vía de apoyo en los hogares en situación de vulnerabilidad para poder financiar actuaciones de microeficiencia.

Además, se pondrá en marcha el servicio 'Mediación comunitaria y convivencia ciudadana' con el objetivo de mejorar la convivencia y el diálogo entre vecinos en el municipio.

APOYO A COLECTIVOS DESEMPLEADOS Y A EMPRESAS

En cuanto al empleo, las actuaciones más relevantes se articulan en el Plan de Empleo y Emprendimiento, incluido en la Estrategia, con apoyo por un lado a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral pero también respaldando a las empresas, no solo a las que contraten, sino ahora también a las que han sufrido más la crisis sanitaria y económica, con el ya mencionado plan Reactivate.

Las convocatorias relativas al empleo mantienen el criterio general de que solo se subvencionarán los contratos indefinidos ordinarios y la ayuda a los contratos temporales quedará restringida a los que duren un mínimo de 12 meses y sean destinados a mayores de 45 años que sean parados de larga duración.

El apoyo económico a innovadores y emprendedores se canalizará a través de las becas CREA y la convocatoria a nuevas empresas, focalizada en las de menos de 50 trabajadores y con prioridad para las personas de colectivos con mayores dificultades de inserción.

El Plan de Empleo Local, que ha contado con 178 contrataciones en los últimos años para servicios como Limpieza o Servicios Sociales, seguirá con casi 2 millones de euros.

La formación se constituye como un elemento "imprescindible" y mantiene una línea que ha dado "muy buenos resultados" como la financiación de estancias de prácticas no laborales para recién titulados, con prioridad para carreras que presentan una baja inserción laboral y con una duración máxima de seis meses. Puente ha recordado que un 60 por ciento de los participantes ha conseguido, gracias a esas prácticas, un contrato laboral.

El programa de retorno del talento incluye una nueva convocatoria de subvenciones, al tiempo que se incluye la "ruta hacia la economía circular".

Además, la Estrategia recoge una serie de compromisos del Ayuntamiento en materia de vivienda, como el diseño de un nuevo Plan municipal, la ampliación del parque de las denominadas 'Viviendas Blancas', el impulso a los programas de alquiler o a los planes sociales de 29 de octubre y Aramburu-Las Viudas o la gestión de los sectores de VPO en Zambrana y La Florida.

Todo ello, ha recalcado Puente, será evaluado y objeto de seguimiento por parte de la Mesa del Diálogo Social, un aspecto sobre el cual ha recalcado la importancia para determinar que las medidas sean las acertadas.