Un hombre intenta arrojar a las vías del metro a un vigilante que le pidió que se pusiera la mascarilla

Un hombre tumbado en uno de los bancos de Metro de Madrid ha intentado empujar a un vigilante de transporte y tirarle a las vías del tren. Los hechos tuvieron lugar el domingo a las 8.30 horas en la estación de Valdeacederas y se desencadenaron por el uso de la mascarilla.

Una pareja de vigilantes pudo observar cómo un viajero no llevaba la mascarilla puesta, según informa Efe y recoge El Mundo. Por ello, se acercaron a él para pedirle que se la pusiera, pero el varón en ese momento sacó una camiseta de la mochila y se la enrolló en la cabeza. Cuando ambos vigilantes le dijeron que esa no era una opción, comenzó a tensarse la situación.

El hombre, según el mismo medio, les dijo: "No me la voy a poner. Me la tienes que comprar tú". Además lanzó una serie de amenazas como "tú no vales para nada" o "te voy a matar". En ese momento los agentes llamaron a la Policía Nacional por su actitud agresiva.

Ambos vigilantes han denunciado la situación y han explicado que el hombre pegó un empujón a uno de ellos y casi le tira a las vías del tren, aunque pudo mantener el equilibrio en el último momento. Ambos trabajadores se lanzaron sobre este hombre hasta que llegó la Policía Nacional.

Alternativa Sindical se ha hecho eco de esta situación para pedir "sentido común" y toda la colaboración posible a la ciudadanía con el uso de las mascarillas en el transporte público dado que esta semana se han dado otra dos agresiones en el Metro en Valencia y Barcelona.