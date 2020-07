Alonso Caparrós se rompe al recordar su pasado y detalla cómo eran las fiestas a las que acudió: "Yo era el demonio"

Alonso Caparrós vivió este lunes una tarde complicada en Sálvame, donde se rompió en directo al recordar su pasado, del que ya ha hablado abiertamente en otras ocasiones. El tertuliano sufrió un infierno mientras fue adicto a las drogas, una etapa en la que acudió a fiestas donde, confesó, él era el "demonio".

El espacio de Mediaset se centra desde hace semanas en las polémicas fiestas a las que habrían acudido algunos futbolistas conocidos. Se trata de eventos en los que reinan los excesos y se dan infidelidades. A raíz de este tema, el colaborador admitió que él ha estado en este tipo de celebraciones. "Lo que he visto en esos sitios no es recomendable para nadie", le dijo a Kiko Hernández.

"Aquí pasamos por sitios que son tremendos. Hablamos de estas fiestas, de si las chicas o los chicos de compañía van o dejan de ir como si fuese una elección libre", apuntó, a lo que añadió: "Mucha gente que no tiene las herramientas o la capacidad de elegir".

El colaborador ha terminado derrumbándose al recordar las fiestas en las que participaba https://t.co/ospC34uLY5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 13, 2020

Visiblemente afectado, el que fue presentador de Furor aprovechó para pedir disculpas públicamente a algunas mujeres con las que trató: "A cualquiera de esas chicas que hayan estado conmigo, desde aquí y con mucha vergüenza, les quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón". Asimismo, aclaró que "en ningún caso" fue "más allá de lo permitido o lo legal".

En este sentido, Caparrós aseguró que llegó a ser el "protagonista" en estos eventos: "Había presencia de determinadas sustancias, era un infierno y yo he estado como demonio. Han sido muchos años de hacer sufrir a los demás. Familia, amigos y extraños". De hecho, afirmó sintió "miedo" de que se "largara" lo que hacían en las fiestas, en las que participaban otros rostros de la televisión.

15.000 euros por acudir a una fiesta en calzoncillos

Durante la charla con Hernández, el actor dijo que todavía le invitan a estos eventos. "Hace unos meses me llegó una oferta para asistir a una de esas fiestas", avanzó antes de aportar más detalles: "Me localizaron por Instagram y me ofrecían asistir a una fiesta privada en una suite de un hotel de Londres".

El colaborador dijo que le habían propuesto presentarse en calzoncillos: "Me pagaban, además de los gastos, 15.000 euros y sin obligación a nada. Eso se negociaría después".

Finalmente, Caparrós no acudió, ya que su vida tomado otro rumbo: "Tengo una hija que tiene 22 años y aunque estoy en otra posición no me lo puedo perdonar".