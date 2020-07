Turisme.- Wizz Air interromp vols a Viena, Katowice i Budapest des de l'aeroport de Castelló per la baixa ocupació

No obstant açò, segons han apuntat fonts d'Aerocas, la companyia reprendrà aquestes rutes des de l'aeroport de Castelló durant la temporada d'estiu del pròxim any i, com el contracte establia un període de tres anys -2020, 2021 i 2022- aquest s'allargarà fins al 2023 en interrompre's aquest estiu els vols.

La crisi del coronavirus ha provocat una caiguda important en la demanda d'aquestes tres rutes, la mitjana de les quals d'ocupació se situa per sota del 20 per cent, xifra que no es considera sostenible per a mantindre els vols aquest estiu.

L'aeroport de Castelló manté les rutes de Londres-Luton i Bucarest, operades per Wizz Air, així com Londres-Stansted (Ryanair) i Bilbao (Volotea).