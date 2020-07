La Mesa no califica el pleno extraordinario sobre comisión COVID de PP por no ajustarse al reglamento de las Cortes C-LM

20M EP

El secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha explicado que la Mesa no ha calificado la solicitud, por parte del PP, de la celebración de un pleno extraordinario para abordar su petición de creación de una comisión de estudio no permanente sobre los efectos del COVID-19 en la región. Según Godoy esta petición no se podía calificar ya que un pleno extraordinario no puede convocarse durante un periodo de sesiones ordinario, afirmando que el PP está utilizando la Mesa para "generar lío".