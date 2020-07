La bateria d'un patinet elèctric explota i provoca un incendi en una casa d'Alacant

En el succés, segons la Regidoria de Seguretat, han resultat ferides dos persones i un Policia Local per inhalació de fum. Un dels ferits ha sigut derivat a l'hospital.

El SPEIS va rebre l'emergència passades les 4.10 hores, i fins al lloc dels fets es va desplaçar un ampli dispositiu de bombers que va intervenir per a evacuar les huit persones de la vivenda afectada.

Segons van informar els llogaters, el foc es va originar mentre dormien i que després d'escoltar una forta explosió, i en comprovar que la bateria del patinet s'estava cremant i que el foc s'estava propagant al sofà, van decidir llançar els objectes en flames per la finestra.

Els bombers a la seua arribada van comprovar que el foc es trobava localitzat en una de les habitacions i que el sofà s'estava cremant en el carrer.

Els sanitaris han assistit dos llogaters per inhalació de fum i ferides en els peus, en xafar cristalls escampats pel sòl de l'immoble. Un d'ells va ser traslladat a l'hospital. A més un agent de Policia Local també va precisar assistència en l'ambulància per inhalació de fum.

L'explosió de la bateria del patinet es va originar per causes que es desconeixen. Des de l'SPEIS han alertat que ja són diversos els incendis en els últims mesos provocats per les bateries dels patinets elèctrics. Per açò, han recomanat no carregar les bateries durant la nit i tindre-les vigilades per a previndre aquest tipus d'incendis.

Les tasques d'extinció es van donar per finalitzada passades les 5.00 hores, i amb posterioritat s'han realitzat les tasques de ventilació amb els grups de pressió positiva, i la vivenda ha quedat parcialment afectada.