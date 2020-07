El cine es ficción pero también realidad y de ambas vive esta potente industria. Que la película esté basada en hechos reales no es garantía de éxito, pero muchas veces ese plus sí lo agradecen los espectadores, siempre y cuando el guión no se aleje demasiado de lo que ocurrió en realidad.

La nómina de películas inspiradas en historias concretas que sucedieron alguna vez es larguísima. Estos son solo algunos ejemplos. Lista elaborada por el lector Forlove.

1) Siempre a tu lado (Hachiko) (2009) de Lasse Hallström



2) En busca de la felicidad (2006) de Gabriele Muccino



3) Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona



4) El pianista (2002) de Roman Polanski