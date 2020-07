Se le llama así, doramas, a las series normalmente de 11 capítulos con una duración de menos de una hora de origen japonés. Algunos expertos en series asiáticas los diferencian de los k-dramas, si bien para la mayoría son términos coincidentes.

Entre los doramas más clásicos y populares están Jewel in the Palace (2003), Full House (2004), Coffee Prince (2007), Boys Over Flowers (2009), The Secret Garden (2010), The Moon Embracing the Sun (2012) o Heirs (2013). Estos son los mejores doramas coreanos que no te puedes perder. Lista creada por Laura.Bibiana

1 Boys over flowers

Geum Jan Di, es una chica humilde cuya familia es propietaria de una tintorería. Un día mientras realiza una entrega para un estudiante de la prestigiosa Escuela Superior Shin Hwa, (escuela para ricos). Ella se percata que el chico iba a suicidarse desde la azotea por obtener la tarjeta roja de los F4 y justo en el preciso momento en el que salta, Geum Jan Di le salva la vida al detenerlo y es llamada como la chica/mujer maravilla. Este acto generó gran controversia en la ciudad, por lo cual es becada para asistir a la escuela. Al principio es maltratada y aislada por los demás estudiantes al recibir la tarjeta roja de los F4 (4 flores), que es un grupo de alumnos que gobiernan cruelmente la escuela por su belleza y riquez

2 The heirs

El drama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria, de una élite privilegiada, ya que están preparados para hacerse cargo de los imperios empresariales de sus familias. Estos estudiantes ricos parecen tener todo bajo control, salvo sus vidas amorosas. Kim Tan (Lee Min Ho) es el heredero de Grupo Jeguk, enviado a estudiar en el extranjero. En realidad es una forma de exilio, ya que su medio hermano mayor Kim Won (Choi Jin Hyuk) planea tomar el negocio familiar.

3 Playful kiss

La historia narra la vida de una estudiante, la cual se llama Oh Ha Ni que está completamente enamorada de Baek Seung Jo, un chico de altas notas y gran popularidad entre muchas chicas, ya que es uno de los más guapos de la escuela donde estudia, y el primer lugar en las calificaciones. Oh Ha Ni no tiene un gran intelecto, ni suele sacar buenas notas o buenas calificaciones y también es un poco despistada por lo que únicamente dispone de su persistencia y valor para demostrar a Seung Jo que ella es la chica ideal para estar junto a él.

4 You´re beautifull

Go Mi Nyu es una inocente chica cuyo sueño es ser monja, ya que siempre ha vivido en un convento. Ella tiene un hermano gemelo llamado Go Mi Nam, cuyo sueño es ser cantante para poder conocer a su madre, ya que ambos fueron abandonados en un orfanato al morir su padre.