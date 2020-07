El Govern decreta confinar Lleida ante el rechazo judicial

Después de que la madrugada de ayer una juez rechazara ratificar el endurecimiento del confinamiento por la Covid-19 en la comarca leridana de El Segrià con un encierro domiciliario parcial, el Govern decidió no acatar la decisión de la justicia y aprobó anoche en un Consejo Ejecutivo extraordinario un decreto ley que modifica la ley catalana de Salud Pública y faculta a la Generalitat para limitar la actividad y la movilidad dentro de Cataluña.

La medida la anunció por la mañana el president, Quim Torra, que afirmó: "Asumo las consecuencias pero no puedo poner en peligro la salud de las personas". Así, subrayó que "las decisiones" del ejecutivo catalán "responden a la evolución de los brotes" y "no se toman a la ligera, sino con el apoyo de expertos". "Las tomamos en favor de los ciudadanos", continuó, y llamó a los habitantes de El Segrià a seguir las indicaciones de la Generalitat, que hoy dictará una resolución con medidas específicas para esa comarca y volverá a pedir autorización judicial "para dotar de protección legal» a esas medidas. Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, aseguró: "No habrá ninguna presión que nos pare a la hora de tomar las medidas que consideramos más oportunas". Además, subrayó que la "potestad" de decidir sobre Lleida es "de la Generalitat".

La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad no ratificó el endurecimiento del confinamiento en El Segrià al concluir que el Govern pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno. Sin embargo, tanto Torra como Aragonès rechazaron que sea necesario aplicarlo y el Gobierno, por su parte, lo descartó.

En esa línea, el decreto del Govern establece que las medidas extraordinarias que adopte tendrán "una duración" establecida que en principio "no será superior a 15 días".

"Con el actual marco normativo tenemos todas las herramientas para evitar un nuevo estado de alarma", apuntó el vicepresidente catalán, mientras que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le dio la razón y mostró su confianza en que el Govern sabrá controlar los brotes.

Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, reconocieron que el auto judicial es un "hándicap" que hay que solventar. Para ello, señalaron que existen alternativas menos duras que el confinamiento individual.

Por su parte, la Fiscalía de Lleida consideró que "no cabe decreto ley si toca los derechos fundamentales" y que este es "de nuevo ilegal y recurrible al (Tribunal) Constitucional". Así lo señaló el fiscal jefe, Juan Boné, que apuntó que no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libelados en el Título I del artículo 86 de la Carta Magna, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. "¿Pero esto qué es?", contestó Torra en Twitter.

Según datos que facilitó ayer el Departamento de Salud de la Generalitat, Cataluña registró 301 nuevos casos positivos comunicados en las últimas 24 horas, 116 de ellos en el Segrià, que desde el sábado 4 está confinado perimetralmente al convertirse los brotes en transmisión comunitaria. Desde el inicio de la pandemia, en la comarca, 3.296 personas han dado positivo por coronavirus, de las que 139 han muerto. Salud también informó ayer de que los pacientes hospitalizados en centros de la región sanitaria de Lleida eran 108, tres más que el domingo.

El presidente del Eje Comercial de Lleida, Llorens González, explicó que la mayoría de tiendas abrieron ayer, aunque se enfrentaron a la jornada con "incertidumbre" después de que el Govern ordenara el confinamiento domiciliario y la juez lo rechazara. Por otro lado, el sector del libro de El Segrià decidió cancelar la celebración del Sant Jordi del 23 de julio.