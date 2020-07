Arkano critica el reguetón en 'En el punto de mira': "Lo que se transmite es que la felicidad está en tener dinero y mujeres"

El currículo de Arkano está lleno de retos superados y de alcanzar la fama a base de esfuerzo como ser el Campeón internacional 2015 en la Red Bull Batalla de Gallos en Chile o de poseer un récord Guinness.

Lo logró en el año 2016 cuando estuvo improvisando rap durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos, con pausas de tres segundos para comer y beber, en la Puerta del Sol de Madrid.

Este lunes atendió a En el punto de mira para hablar de un género alejado de su especialidad, pero que quiso denunciar a través de su tema No me sale, donde rapea al estilo reggaetonero y donde se le ve acompañado de lujo y mujeres en su videoclip como en los vídeos de Daddy Yankee o Bad Bunny.

"Grandes artistas de otros géneros han mostrados su repulsa hacia ciertos estereotipos que promueve el reguetón. Incluso han cantado canciones criticándolo", afirmó la reportera del programa de Cuatro, María Miñana.

La periodista le preguntó a Arkano por No me sale: "Lo que busco es reflexionar acerca de los valores de éxito heredados, como puede ser el culto al dinero, el cosificar a la mujer, el tratarla como un objeto", afirmó el rapero.

"La imagen de que un triunfador es un hombre que se acuesta con muchas tías, por ejemplo", añadió. "La música urbana está muy metida en este tipo de valores", señaló Arkano.

Miñana quiso saber porque había decidido "crear esta letra tan reivindicativa". El artista señaló que "siempre rapeo acerca de lo que me mueve, de lo que creo que es necesario hablar o de lo que me apetece hablar a mí en ese momento. Este era un tema que me apetecía tocar".

.@SmoothArkano: "Yo siempre rapeo sobre lo que me apetece y es necesario en ese momento" #EnElPuntoDeMirahttps://t.co/a3qScK3Guupic.twitter.com/rP616s71r0 — En el punto de mira (@puntodemira_tv) July 13, 2020

Mientras analizaban el videoclip del cantante, la reportera le preguntó sobre las reivindicaciones del mismo. "Lo que se está transmitiendo es que el éxito, la felicidad está detrás de tener mucho dinero, muchas mujeres y de cosificarlas", aseguró Arkano.

"El momento clave del videoclip es cuando se desmonta todo ese decorado artificial y reivindico mi verdadera naturaleza", añadió. Miñana señaló que si el reguetón "es una moda que ha venido para quedarse o es algo pasajero".

Arkano contestó que "ha venido para quedarse y, como poco, para marcar una época", concluyó el cantante antes de improvisar con las palabras que le fue diciendo la periodista.